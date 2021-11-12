https://tr.sputniknews.com/20211112/abd-tacikistanda-amerikan-kulturunu-muzik-yoluyla-benimsetmek-icin-butce-ayiriyor-1050720553.html

ABD, Tacikistan’da Amerikan kültürünü müzik yoluyla benimsetmek için bütçe ayırıyor

ABD, Tacikistan’da Amerikan kültürünü müzik yoluyla benimsetmek için bütçe ayırıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Tacikistan’da Amerikan kültürünü İngilizce müzik yoluyla benimsetmek amacıyla bütçe ayırmayı planladığı belirtildi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T01:52+0300

2021-11-12T01:52+0300

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Russia Today'in (RT) ulaştığı ilgili belgede, “Proje, Tacikistan'da Amerikan müziği, dili ve kültürü ile ilgili bilgi eksikliği sorununu çözmenin yanı sıra, Amerikan-Tacik ilişkilerinin 30. yıldönümünün kutlanmasıyla bağlantılı olarak ülkelerimiz arasındaki olumlu bağları güçlendirmeye yardımcı olacaktır” ifadeleri yer alıyor.Proje uygulayıcılarının sorumlulukları arasında, Amerikan şarkılarını seslendirecek yerel sanatçılar arasında bir müzik yarışmasının düzenlenebileceği belirtilen belgede, şarkı sözlerinin olumlu mesaj taşıması gerektiği vurgulanıyor.Belgede ayrıca, proje organizatörlerinin, gruplara şarkılarını profesyonel stüdyolarda kaydetme konusunda yardımcı olma, kaydedilen şarkıları halka ücretsiz olarak sunma ve müzik yarışmasının galibi için Tacikistan'ın büyük şehirlerinde tur düzenleme gibi görevler üslenebilecekleri belirtiliyor.Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının başvuruda bulunabilecekleri hibe miktarının en fazla 40 bin, en az 15 bin dolar olması gerektiği bilgisinin yer aldığı belgede, projeye katılan kuruluşların ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen şu görevleri yerine getirmeleri isteniyor: Katılımcılarının müzik ufkunu genişletmek, internet ve geleneksel medya aracılığıyla yürütülecek kampanyalarla ünlenmelerini sağlamak, yarışmacılar ve izleyici kitleleri arasında ‘Amerikan müziği ve kültürüne daha güçlü bir sempati’ geliştirmek.Nisan ayında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 13 ila 20 yaşları arasındaki ‘üstün yetenekli’ Ukrayna vatandaşlarına İngilizce öğretmek ve böylece ‘Amerikan kültürünü ve değerlerini benimsemelerine’ yardımcı olacak bir projeyi hayata geçirmeyi amaçladığı açıklanmıştı

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