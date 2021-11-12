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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden dünya dışı zeki yaşamın varlığına yeşil ışık
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden dünya dışı zeki yaşamın varlığına yeşil ışık
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Pentagon'un geçen yıllarda paylaştığı görüntülerde savaş gemilerinin karşılaştığı UFO'ların uzaylılara ait... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T10:34+0300
2021-11-12T10:34+0300
yaşam
abd
ufo
uzaylı
avril haines
istihbarat
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FBI ve CIA de dahil olmak üzere ABD'nin 16 istihbarat teşkilatını bünyesinde bulunduran Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün şefi Avril Haines, Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenen 'Uzaydaki Geleceğimiz' adlı etkinlikte açıklamalarda bulundu.Haines, yıllardır komplo teorilerine konu olan ve Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayınladığı görüntülerle varlığını kabul ettiği UFO'lara dair değerlendirmeler yaptı.Haines, NASA Başkanı Bill Nelson, önde gelen uzman Prof. Avi Loeb ve dünyanın en zengin ikinci adamı Jeff Bezos'un da katıldığı etkinlikte dünya dışı zeki yaşamın varlığı ihtimalini dışmalayan ifadeler kullandı.Kongre ve diğerlerinin endişe duyduğu ana konuların, uçuş endişeleri ve karşı istihbarat güvenliği olduğunu belirten Haines, bu endişeler arasında 'dünya dışından gelebilecek şeylerin' de olduğunu söyledi.Haines, UFO'ların düzgün bir şekilde soruşturulabilmesi için daha iyi raporlama yapılarının benimsenmesi gerektiğini kaydetti.ABD'li yetkililerin bu olayları araştırmak için kalıcı bir ofis kurma sürecinde olduğu düşünülüyor.Pentagon'un görüntülediklerine ilişkin Haines, "Bunların her birini belirlediğimiz çeşitli kategorilerde ayıramayacağımızdan oldukça emindik, zira açıkçası bununla ilgili hiçbir şey anlayamadık" ifadelerini kullandı.Bilgi toplamada teknik altyapıyı geliştirmeleri gerektiğini dile getiren Haines, "Ve bu alanlardaki analizimizi derinleştirmemiz gerekiyor ve bu, istihbarat çalışmalarımıza yaklaşımımız açısından sizi şaşırtmayan bir durum" diye konuştu.Yetkili, insanlığın önümüzdeki 10 yıl uzayla olan ilişkilerinde büyük bir ivmelenme öngördüğünü de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211006/einstein-roswell-ufo-kazasi-uzerinde-calisti-5-uzaylinin-cesedini-inceledi-1049574571.html
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abd, ufo, uzaylı, avril haines, istihbarat

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden dünya dışı zeki yaşamın varlığına yeşil ışık

10:34 12.11.2021
© REUTERS / Elizabeth FrantzAvril Haines
Avril Haines - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / Elizabeth Frantz
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Pentagon'un geçen yıllarda paylaştığı görüntülerde savaş gemilerinin karşılaştığı UFO'ların uzaylılara ait olabileceği imasında bulundu.
FBI ve CIA de dahil olmak üzere ABD'nin 16 istihbarat teşkilatını bünyesinde bulunduran Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün şefi Avril Haines, Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenen 'Uzaydaki Geleceğimiz' adlı etkinlikte açıklamalarda bulundu.
Haines, yıllardır komplo teorilerine konu olan ve Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayınladığı görüntülerle varlığını kabul ettiği UFO'lara dair değerlendirmeler yaptı.
Haines, NASA Başkanı Bill Nelson, önde gelen uzman Prof. Avi Loeb ve dünyanın en zengin ikinci adamı Jeff Bezos'un da katıldığı etkinlikte dünya dışı zeki yaşamın varlığı ihtimalini dışmalayan ifadeler kullandı.
Kongre ve diğerlerinin endişe duyduğu ana konuların, uçuş endişeleri ve karşı istihbarat güvenliği olduğunu belirten Haines, bu endişeler arasında 'dünya dışından gelebilecek şeylerin' de olduğunu söyledi.
Haines, UFO'ların düzgün bir şekilde soruşturulabilmesi için daha iyi raporlama yapılarının benimsenmesi gerektiğini kaydetti.
ABD'li yetkililerin bu olayları araştırmak için kalıcı bir ofis kurma sürecinde olduğu düşünülüyor.
Pentagon'un görüntülediklerine ilişkin Haines, "Bunların her birini belirlediğimiz çeşitli kategorilerde ayıramayacağımızdan oldukça emindik, zira açıkçası bununla ilgili hiçbir şey anlayamadık" ifadelerini kullandı.
Bilgi toplamada teknik altyapıyı geliştirmeleri gerektiğini dile getiren Haines, "Ve bu alanlardaki analizimizi derinleştirmemiz gerekiyor ve bu, istihbarat çalışmalarımıza yaklaşımımız açısından sizi şaşırtmayan bir durum" diye konuştu.
Yetkili, insanlığın önümüzdeki 10 yıl uzayla olan ilişkilerinde büyük bir ivmelenme öngördüğünü de sözlerine ekledi.
Albert Einstein - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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