https://tr.sputniknews.com/20211112/abdde-izdiham-yasanan-astroworld-muzik-festivalindeki-can-kaybi-9a-yukseldi-1050719971.html

ABD’de izdiham yaşanan Astroworld Müzik Festivali'ndeki can kaybı 9’a yükseldi

ABD’de izdiham yaşanan Astroworld Müzik Festivali'ndeki can kaybı 9’a yükseldi

ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nde yaşanan izdiham nedeniyle can kaybı 9’a yükseldi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

abd

konser

festival

ölüm

drake

müzik

dava

can kaybı

travis scott

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ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nin açılış gecesi bir faciaya sahne olmuştu. Binlerce kişinin katıldığı festivalde çıkan izdiham sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. İzdihamda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Bharti Shahani'nin hayatını kaybetmesi ile müzik festivalindeki can kaybı 9’a yükseldi.Bharti Shahani'nin ailesinin avukatı yaptığı açıklamada, Shahani'nin izdiham sırasında aldığı 'korkunç yaralar' nedeniyle dün geç saatlerde hayatını kaybettiğini duyurdu.Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davasıYaralananlar arasında bulunan 23 yaşındaki Kristian Paredes, Travis Scott ve Drake ile birlikte organizasyon şirketlerine dava açmış, 1 milyon dolarlık tazminat talep etmiş. Paredes, Scott ve Drake’i kalabalığı kışkırtmakla suçlamış, organizasyon şirketi Live Nation'ın yeterli güvenlik ve tıbbi hizmetleri sağlamadığını öne sürmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211108/travis-scott-ve-drakee-olumlerin-yasandigi-astroworld-festivalinde-kalabaligi-kiskirtmaktan-dava-1050576499.html

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