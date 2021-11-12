https://tr.sputniknews.com/20211112/afad-acil-mobil-uygulamasi-kullanima-acildi-1050755709.html

'AFAD Acil' mobil uygulaması kullanıma açıldı

'AFAD Acil' mobil uygulaması kullanıma açıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nca, vatandaşların afet ve deprem anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşmasını... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T23:50+0300

2021-11-12T23:50+0300

2021-11-12T23:50+0300

türkiye

afad

içişleri bakanlığı

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD tarafından uygulamanın tanıtımı için hazırlanan videoda, uygulamanın kullanımına ilişkin bilgiler yer aldı.Afet ve acil durumlarda telefonla yardım ekiplerine ulaşmayı sağlayan ve en yakın toplanma alanlarını gösteren uygulamada, afet eğitim videoları da yer alıyor.Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.Toplanma alanına gidemeyen acil çağrı başlatabiliyorAFAD Acil uygulamasında, afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor ve afetzedenin buraya ulaşabilmesi için yol tarifi yapılıyor. Toplanma alanına gidemeyecek durumda olanlar ise gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı başlatabiliyor.Çağrı başlatıldığında 112 acil çağrı merkezine bağlanılıyor, bundan sonra afetzedenin durumunu kısaca anlatan butonlar kullanılabiliyor. Kişi konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki acil durum cümleleri kullanılarak mesaj yoluyla yardım alınabiliyor.Videoda, afetten etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara toplu bildirimler ulaştırılacağı bilgisi de yer alıyor. Ayrıca uygulamanın, afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok insana daha hızlı ulaşmak amacıyla, yerli ve milli yazılımla Bakanlığın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce geliştirildiği belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211002/afad-61-ilin-risk-planini-tamamladi-1049459385.html

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afad, içişleri bakanlığı, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)