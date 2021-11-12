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AFAD: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T12:32+0300
2021-11-12T12:32+0300
2021-11-12T13:00+0300
türkiye
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD, sosyal medya hesabı üzerinden, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 47 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
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deprem
AFAD: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi 12:32 12.11.2021 (güncellendi: 13:00 12.11.2021)
AFAD, Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, sosyal medya hesabı üzerinden, "
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 47 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.