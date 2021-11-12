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https://tr.sputniknews.com/20211112/afad-malatyada-47-buyuklugunde-bir-deprem-meydana-geldi-1050733327.html
AFAD: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD, sosyal medya hesabı üzerinden, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 47 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
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deprem

AFAD: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

12:32 12.11.2021 (güncellendi: 13:00 12.11.2021)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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AFAD, Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, sosyal medya hesabı üzerinden, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 47 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
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