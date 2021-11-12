https://tr.sputniknews.com/20211112/afad-malatyada-47-buyuklugunde-bir-deprem-meydana-geldi-1050733327.html

AFAD: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T12:32+0300

2021-11-12T12:32+0300

2021-11-12T13:00+0300

türkiye

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:300:168_1920x0_80_0_0_d9c09913f1b73523ae6dca33bbc8699c.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD, sosyal medya hesabı üzerinden, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 47 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deprem