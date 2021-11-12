https://tr.sputniknews.com/20211112/afganistanda-camide-patlama-en-az-12-yarali-1050735836.html

Afganistan'da camide patlama: 15 yaralı

Afganistan'da camide patlama: 15 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki bir camide meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre en az 15 yaralı var. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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taliban kontrolünde afganistan

afganistan

cami

patlama

işid

taliban

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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Spin Gar bölgesindeki bir camide patlama meydana geldi. Taliban en az 15 kişinin yaralandığını açıkladı.Taliban ülkede yönetimi ele geçirdiğinden beri IŞİD militanlarının yoğun bulunduğu bölgedeki saldırı henüz üstlenen olmadı. 2 Kasım'da ülkenin en büyük askeri hastanesine düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Saldırıda 19 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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afganistan, cami, patlama, işid, taliban