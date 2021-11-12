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AK Parti'den Akşener'e mektup: Siyasetin 'bacısı' olamazsınız
AK Parti'den Akşener'e mektup: Siyasetin 'bacısı' olamazsınız
AK Partili Ayşe Keşir, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yazdığı mektupta, "Küfürlü bir dil kullanarak, sizin de sık sık dile getirdiğiniz gibi siyasetin... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T07:00+0300
2021-11-12T06:59+0300
politika
ak parti
meral akşener
mektup
lütfü türkkan
iyi parti
ayşe keşir
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AK Partili Keşir, Akşener'e yazdığı 'Siyasette Temiz Dil Çağrısı' başlıklı mektupta, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına sarf ettiği ağır küfrün kadınları çok utandırdığını bildirdi.Milletin oyları ile Meclis'e gönderdiği bir milletvekilinin, bir şehidin kız kardeşine küfretmesini 'bir kadın olarak içine sindiremediğini' belirten Keşir, şöyle devam etti:"Konuyu müzakere ettiğiniz grup toplantısında, üstelik bu dilden mağduriyetinizi ifade etmenize rağmen, telaffuz dahi etmeye hicap duyacağım kelimeleri, Gazi Meclisimizin çatısı altında rahat rahat kullanmanız da biz siyasetçi kadınları hayrete düşürmüştür. Kadının siyasette etkin varlığından söz ederken, erkeklerin eleştirdiğimiz üslup ve tarzı ile siyaset yapmasını kastetmemiştik. Küfürlü bir dil kullanarak, sizin de sık sık dile getirdiğiniz gibi siyasetin 'bacısı' olamazsınız.'Size sorumluluk düşüyor'Siyasette, varlığından muzdarip olduğumuz küfürlü eril dili temizlemek, kucaklayıcı bir üslup geliştirmek için kadınların siyasete daha çok katılımını istiyoruz. Kadın bir 'Genel Başkan' olarak bu konuda size önemli bir sorumluluk düşmektedir. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet, atacağınız adım, 'temiz siyaset dili' için kıymetli olacaktır."'Gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz'Türkkan'ın, partisinin grup başkanvekilliğinden istifa etmesinin, kadınların içini soğutmadığına işaret eden Keşir, şunları kaydetti:"Milletvekilinin görevi, milleti en iyi şekilde temsil etmek ve ne olursa olsun temsil makamına yakışan vakarı korumaktır. Bir milletvekili ve bir kadın olarak, kadınlara karşı bu çirkin üslubun sahibi küfürbaz milletvekillinin Meclis oturumlarına hala katılabilecek olması onur kırıcıdır. Türkkan'ın milletvekilliğinin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz. 5,5 milyon üyeyi temsil eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak, size çağrım; Yüce Meclis'te kullandığınız ağır ifade için aziz Türk milletinden özür dilemenizdir. Gelin hep birlikte bu kirli, küfürlü dile karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyalım."
https://tr.sputniknews.com/20211110/tbmm-genel-kurulunda-lutfu-turkkan-tartismasi-1050679215.html
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ak parti, meral akşener, mektup, lütfü türkkan, iyi parti, ayşe keşir

AK Parti'den Akşener'e mektup: Siyasetin 'bacısı' olamazsınız

07:00 12.11.2021
© AAayşe keşir
ayşe keşir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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AK Partili Ayşe Keşir, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yazdığı mektupta, "Küfürlü bir dil kullanarak, sizin de sık sık dile getirdiğiniz gibi siyasetin 'bacısı' olamazsınız" ifadelerini kullandı.
AK Partili Keşir, Akşener'e yazdığı 'Siyasette Temiz Dil Çağrısı' başlıklı mektupta, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına sarf ettiği ağır küfrün kadınları çok utandırdığını bildirdi.
Milletin oyları ile Meclis'e gönderdiği bir milletvekilinin, bir şehidin kız kardeşine küfretmesini 'bir kadın olarak içine sindiremediğini' belirten Keşir, şöyle devam etti:
"Konuyu müzakere ettiğiniz grup toplantısında, üstelik bu dilden mağduriyetinizi ifade etmenize rağmen, telaffuz dahi etmeye hicap duyacağım kelimeleri, Gazi Meclisimizin çatısı altında rahat rahat kullanmanız da biz siyasetçi kadınları hayrete düşürmüştür. Kadının siyasette etkin varlığından söz ederken, erkeklerin eleştirdiğimiz üslup ve tarzı ile siyaset yapmasını kastetmemiştik. Küfürlü bir dil kullanarak, sizin de sık sık dile getirdiğiniz gibi siyasetin 'bacısı' olamazsınız.
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'Size sorumluluk düşüyor'

Siyasette, varlığından muzdarip olduğumuz küfürlü eril dili temizlemek, kucaklayıcı bir üslup geliştirmek için kadınların siyasete daha çok katılımını istiyoruz. Kadın bir 'Genel Başkan' olarak bu konuda size önemli bir sorumluluk düşmektedir. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet, atacağınız adım, 'temiz siyaset dili' için kıymetli olacaktır."

'Gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz'

Türkkan'ın, partisinin grup başkanvekilliğinden istifa etmesinin, kadınların içini soğutmadığına işaret eden Keşir, şunları kaydetti:
"Milletvekilinin görevi, milleti en iyi şekilde temsil etmek ve ne olursa olsun temsil makamına yakışan vakarı korumaktır. Bir milletvekili ve bir kadın olarak, kadınlara karşı bu çirkin üslubun sahibi küfürbaz milletvekillinin Meclis oturumlarına hala katılabilecek olması onur kırıcıdır. Türkkan'ın milletvekilliğinin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz. 5,5 milyon üyeyi temsil eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak, size çağrım; Yüce Meclis'te kullandığınız ağır ifade için aziz Türk milletinden özür dilemenizdir. Gelin hep birlikte bu kirli, küfürlü dile karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyalım."
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