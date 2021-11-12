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https://tr.sputniknews.com/20211112/ak-partili-kulunk-onlarca-yil-birlikte-mucadele-etmis-kardesler-arasinda-koltuk-icin-kavga-olmaz-1050720249.html
AK Partili Külünk: Onlarca yıl birlikte mücadele etmiş kardeşler arasında koltuk için kavga olmaz
AK Partili Külünk: Onlarca yıl birlikte mücadele etmiş kardeşler arasında koltuk için kavga olmaz
AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüşmesinde çıkan 'koltuk krizi' tartışmalarına ilişkin... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T01:20+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
chp
temel karamollaoğlu
milli görüş
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk, sosyal medya üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşmede çıkan 'koltuk krizi' tartışmalarına değinen Külünk, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyi bile CHP ve yandaş medyası 'Koltuk kavgası' diye sunmaya kalktı; onlarca yıl birlikte mücadele etmiş kardeşler arasında koltuk için kavga olmaz; sadece Milletine hizmet dayanışması olur" dedi.Açıkmalarını "Milli Görüş CHP’yi Unutur mu?" sorusuyla başlayan Külünk, şu ifadeleri kullandı
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recep tayyip erdoğan, chp, temel karamollaoğlu, milli görüş

AK Partili Külünk: Onlarca yıl birlikte mücadele etmiş kardeşler arasında koltuk için kavga olmaz

01:20 12.11.2021 (güncellendi: 01:24 12.11.2021)
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüşmesinde çıkan 'koltuk krizi' tartışmalarına ilişkin, "CHP ve yandaş medyası “Koltuk kavgası” diye sunmaya kalktı; onlarca yıl birlikte mücadele etmiş kardeşler arasında koltuk için kavga olmaz" ifadelerini kullandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk, sosyal medya üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşmede çıkan 'koltuk krizi' tartışmalarına değinen Külünk, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyi bile CHP ve yandaş medyası 'Koltuk kavgası' diye sunmaya kalktı; onlarca yıl birlikte mücadele etmiş kardeşler arasında koltuk için kavga olmaz; sadece Milletine hizmet dayanışması olur" dedi.
Açıkmalarını "Milli Görüş CHP’yi Unutur mu?" sorusuyla başlayan Külünk, şu ifadeleri kullandı
CHP’nin Milli Görüş hareketinin İslam’a hizmet çabasını nasıl suçladığı ve cezalandırmak için neler yaptığını bir Milli Görüşçü kardeşimizin unutması mümkün mü?
CHP’nin şimdiden bir gün iktidar olurlarsa kaldıkları yerden devam edeceklerine dair hesaplarını görmemesi mümkün mü?
Milli Görüş, Adı üstünde: Milli olan her şeyin yanında durur! Milletin değerleriyle, inancıyla kavga edenlerle saf tutmaz!... Politik konularda farklı görüşler olabilir; ancak milli olmayan hiçbir çizgiyle buluşmaz!...
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyi bile CHP ve yandaş medyası “Koltuk kavgası” diye sunmaya kalktı; onlarca yıl birlikte mücadele etmiş kardeşler arasında koltuk için kavga olmaz; sadece Milletine hizmet dayanışması olur.
İnanıyorum ki Milli Görüşcü kardeşlerimiz CHP’nin tuzaklarına izin vermeyecektir.
Dostça görüşmeyi 2023 seçimleri için de bir dayanışmaya dönüştüreceklerdir.
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