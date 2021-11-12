https://tr.sputniknews.com/20211112/ak-partili-kulunk-onlarca-yil-birlikte-mucadele-etmis-kardesler-arasinda-koltuk-icin-kavga-olmaz-1050720249.html

AK Partili Külünk: Onlarca yıl birlikte mücadele etmiş kardeşler arasında koltuk için kavga olmaz

AK Partili Külünk: Onlarca yıl birlikte mücadele etmiş kardeşler arasında koltuk için kavga olmaz

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüşmesinde çıkan 'koltuk krizi' tartışmalarına ilişkin... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T01:20+0300

2021-11-12T01:20+0300

2021-11-12T01:24+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

temel karamollaoğlu

milli görüş

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk, sosyal medya üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşmede çıkan 'koltuk krizi' tartışmalarına değinen Külünk, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyi bile CHP ve yandaş medyası 'Koltuk kavgası' diye sunmaya kalktı; onlarca yıl birlikte mücadele etmiş kardeşler arasında koltuk için kavga olmaz; sadece Milletine hizmet dayanışması olur" dedi.Açıkmalarını "Milli Görüş CHP’yi Unutur mu?" sorusuyla başlayan Külünk, şu ifadeleri kullandı

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recep tayyip erdoğan, chp, temel karamollaoğlu, milli görüş