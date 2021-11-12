https://tr.sputniknews.com/20211112/akit-tvde-feto-kavgasi-metiner-terk-etti-gulen-terorist-midir-sorusu-programi-bitirtti-1050728759.html

Akit TV'de 'FETÖ' tartışması: Metiner yayını terk etti

Akit TV'de 'FETÖ' tartışması: Metiner yayını terk etti

Eski AK Partili vekil Mehmet Metiner, katıldığı televizyon programında “FETÖ diye bir örgüt yoktur” diyen Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı’ya... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T10:42+0300

2021-11-12T10:42+0300

2021-11-12T10:42+0300

politika

mehmet metiner

akit tv

fetö

abdurrahim karslı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103791/99/1037919975_0:0:1330:748_1920x0_80_0_0_85e98333bc3ea11adf01f798d57c7c7e.jpg

Akit TV’deki 'Derin Kutu' programına konuk olan Mehmet Metiner katılımcılar arasında yer alan Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı’ya 'FETÖ' tepkisi gösterdi. Programda Abdurrahim Karslı’nın “FETÖ diye bir örgüt yoktur. O camianın içindeki bir çete iktidardan aldığı destek ve Türkiye siyasetine yön veren gizli komitelerle birçok gizli işler çevirmiştir” şeklindeki sosyal medya paylaşımı ekrana getirildi. Mehmet Metiner bu paylaşımı ilk kez gördüğünü ve çok şaşırdığını söyleyerek Karslı’ya canlı yayında tepki gösterdi.TV 100'ün haberine göre Metiner, bunun üzerine Karslı’ya dönüp tekrar “FETÖ terör örgütü yok mu yani” diye sordu. Karslı sözlerinin arkasında durunca Mehmet Metiner tepki göstererek, “Ben ilk defa görüyorum bu tweeti. Bu sizin durduğunuz yeri kimi arkaladığınızı yeter sebeptir” dedi.Metiner “Bu mesajı görseydim sizinle burada oturmazdım. Ben 16 Temmuz’u yaşan bir insanım. Benim yanımda arkadaşlarım öldürüldü. Ben izninizle kalkacağım. Bunu gerçekten görseydim hiç gelmezdim” diyerek stüdyoyu terk etti.Cemaat'in İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2016'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Abdurrahim Karslı’ya bu kez programın sunucusu Sabri Balaman bir soru yöneltti.Habere göre, sunucunun “Fetullah Gülen Terörist midir değil midir?” sorusuna Karslı, “Ben onu diyemem” yanıtı verdi. Sunucu bunun üzerine “Ben özür diliyorum, 251 insanımızın canına mal olmuş alçaklığa ben bu programı yapamayacağımı ifade ediyorum. Ben sizle aynı yayını yapamam" diyerek programı bitirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet metiner, akit tv, fetö, abdurrahim karslı