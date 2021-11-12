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Akit TV'de 'FETÖ' tartışması: Metiner yayını terk etti
Akit TV'de 'FETÖ' tartışması: Metiner yayını terk etti
Eski AK Partili vekil Mehmet Metiner, katıldığı televizyon programında “FETÖ diye bir örgüt yoktur” diyen Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı’ya... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T10:42+0300
2021-11-12T10:42+0300
politika
mehmet metiner
akit tv
fetö
abdurrahim karslı
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Akit TV’deki 'Derin Kutu' programına konuk olan Mehmet Metiner katılımcılar arasında yer alan Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı’ya 'FETÖ' tepkisi gösterdi. Programda Abdurrahim Karslı’nın “FETÖ diye bir örgüt yoktur. O camianın içindeki bir çete iktidardan aldığı destek ve Türkiye siyasetine yön veren gizli komitelerle birçok gizli işler çevirmiştir” şeklindeki sosyal medya paylaşımı ekrana getirildi. Mehmet Metiner bu paylaşımı ilk kez gördüğünü ve çok şaşırdığını söyleyerek Karslı’ya canlı yayında tepki gösterdi.TV 100'ün haberine göre Metiner, bunun üzerine Karslı’ya dönüp tekrar “FETÖ terör örgütü yok mu yani” diye sordu. Karslı sözlerinin arkasında durunca Mehmet Metiner tepki göstererek, “Ben ilk defa görüyorum bu tweeti. Bu sizin durduğunuz yeri kimi arkaladığınızı yeter sebeptir” dedi.Metiner “Bu mesajı görseydim sizinle burada oturmazdım. Ben 16 Temmuz’u yaşan bir insanım. Benim yanımda arkadaşlarım öldürüldü. Ben izninizle kalkacağım. Bunu gerçekten görseydim hiç gelmezdim” diyerek stüdyoyu terk etti.Cemaat'in İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2016'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Abdurrahim Karslı’ya bu kez programın sunucusu Sabri Balaman bir soru yöneltti.Habere göre, sunucunun “Fetullah Gülen Terörist midir değil midir?” sorusuna Karslı, “Ben onu diyemem” yanıtı verdi. Sunucu bunun üzerine “Ben özür diliyorum, 251 insanımızın canına mal olmuş alçaklığa ben bu programı yapamayacağımı ifade ediyorum. Ben sizle aynı yayını yapamam" diyerek programı bitirdi.
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mehmet metiner, akit tv, fetö, abdurrahim karslı

Akit TV'de 'FETÖ' tartışması: Metiner yayını terk etti

10:42 12.11.2021
© Fotoğraf : TwitterMehmet Metiner
Mehmet Metiner - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Eski AK Partili vekil Mehmet Metiner, katıldığı televizyon programında “FETÖ diye bir örgüt yoktur” diyen Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı’ya tepki göstererek stüdyoyu terk etti.
Akit TV’deki 'Derin Kutu' programına konuk olan Mehmet Metiner katılımcılar arasında yer alan Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı’ya 'FETÖ' tepkisi gösterdi. Programda Abdurrahim Karslı’nın “FETÖ diye bir örgüt yoktur. O camianın içindeki bir çete iktidardan aldığı destek ve Türkiye siyasetine yön veren gizli komitelerle birçok gizli işler çevirmiştir” şeklindeki sosyal medya paylaşımı ekrana getirildi. Mehmet Metiner bu paylaşımı ilk kez gördüğünü ve çok şaşırdığını söyleyerek Karslı’ya canlı yayında tepki gösterdi.
TV 100'ün haberine göre Metiner, bunun üzerine Karslı’ya dönüp tekrar “FETÖ terör örgütü yok mu yani” diye sordu. Karslı sözlerinin arkasında durunca Mehmet Metiner tepki göstererek, “Ben ilk defa görüyorum bu tweeti. Bu sizin durduğunuz yeri kimi arkaladığınızı yeter sebeptir” dedi.
Metiner “Bu mesajı görseydim sizinle burada oturmazdım. Ben 16 Temmuz’u yaşan bir insanım. Benim yanımda arkadaşlarım öldürüldü. Ben izninizle kalkacağım. Bunu gerçekten görseydim hiç gelmezdim” diyerek stüdyoyu terk etti.
Cemaat'in İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2016'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Abdurrahim Karslı’ya bu kez programın sunucusu Sabri Balaman bir soru yöneltti.
Habere göre, sunucunun “Fetullah Gülen Terörist midir değil midir?” sorusuna Karslı, “Ben onu diyemem” yanıtı verdi. Sunucu bunun üzerine “Ben özür diliyorum, 251 insanımızın canına mal olmuş alçaklığa ben bu programı yapamayacağımı ifade ediyorum. Ben sizle aynı yayını yapamam" diyerek programı bitirdi.
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