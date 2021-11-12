https://tr.sputniknews.com/20211112/alkollu-surucu-direge-carpti-polise-hainlik-yapiyorsun-dedi-1050732404.html
Alkollü sürücü direğe çarptı, polise 'Hainlik yapıyorsun' dedi
Alkollü sürücü direğe çarptı, polise 'Hainlik yapıyorsun' dedi
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde alkollü kadın, otomobili ile önce aydınlatma direğine çarptı ardından polis ekiplerine direndi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T12:15+0300
2021-11-12T12:15+0300
2021-11-12T12:21+0300
kaza
türkiye
zonguldak
polis
alkol
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Zonguldak’ta iddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen B.K., otomobiliyle seyir halinde iken kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi.Kazanın yaşandığı anda kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, cezai işlem yapacağı sırada, sürücü B.K. aracını bağlatmamak için direndi.Alkollü sürücüye, doktorun kendisini muayene edeceğini söyleyen polis memuruna ‘Sen etme’ yanıtını verince, polis memuru da ‘Ben muayene etmeyeceğim’ demesi gülüşmelere neden oldu.Polis memuruna, "Benim arabamın haline bak, sen ne diyorsun. Hainlik yapıyorsun, insan gibi yaklaşmıyorsun" diyen B.K., ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücünün alkolmetreyi üfleyememesi sonrası hastanede kan testi alınacağı öğrenildi.Ehliyetine 2 yıl el konulduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211023/kaza-yapan-ehliyetsiz-surucu-244-promil-alkollu-cikinca-cok-mu-icmisim-diye-polise-sordu-1050105060.html
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kaza, zonguldak, polis, alkol
Alkollü sürücü direğe çarptı, polise 'Hainlik yapıyorsun' dedi
12:15 12.11.2021 (güncellendi: 12:21 12.11.2021)
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde alkollü kadın, otomobili ile önce aydınlatma direğine çarptı ardından polis ekiplerine direndi.
Zonguldak’ta iddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen B.K., otomobiliyle seyir halinde iken kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazanın yaşandığı anda kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, cezai işlem yapacağı sırada, sürücü B.K. aracını bağlatmamak için direndi.
Alkollü sürücüye, doktorun kendisini muayene edeceğini söyleyen polis memuruna ‘Sen etme’ yanıtını verince, polis memuru da ‘Ben muayene etmeyeceğim’
demesi gülüşmelere neden oldu.
Polis memuruna, "Benim arabamın haline bak, sen ne diyorsun. Hainlik yapıyorsun, insan gibi yaklaşmıyorsun" diyen B.K., ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücünün alkolmetreyi üfleyememesi sonrası hastanede kan testi alınacağı öğrenildi.
Ehliyetine 2 yıl el konulduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.