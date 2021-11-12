https://tr.sputniknews.com/20211112/arastirma-abdde-her-3-aileden-1inde-uyusturucu-nedeniyle-sorun-yasaniyor-1050719626.html

Araştırma: ABD'de her 3 aileden 1'inde uyuşturucu nedeniyle sorun yaşanıyor

Araştırma: ABD'de her 3 aileden 1'inde uyuşturucu nedeniyle sorun yaşanıyor

ABD’de her 3 Amerikalıdan 1'i, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ailelerinde sorun yaşandığını belirtti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T00:54+0300

2021-11-12T00:54+0300

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dünya

abd

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gallup

ev

uyuşturucu

araştırma

aile

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Gallup tarafından 1-19 Ekim'de düzenlenen ve ülke genelinde 823 yetişkinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 32’si uyuşturucu nedeniyle aile içinde problem çıktığını ifade etti.Ankette, 1990’larda yapılan benzeri kamuoyu yoklamalarında uyuşturucu kullanımının aile içinde sorun çıktığını belirtenlerin oranının yüzde 18’lerde olduğuna dikkat çekildi.En önemli artışın özellikle kırsal alanlardaki yüksek gelirli hanelerde yaşandığı belirtilen ankette, ancak uyuşturucu sorununun tüm demografik gruplarda artış gösterdiğinin altı çizildi.Ankete katılanların yüzde 64’ü ülkedeki uyuşturucu sorununu "aşırı" ve "çok ciddi" olarak niteledi.

https://tr.sputniknews.com/20211108/singapurda-69-iqya-sahip-uyusturucu-kacakcisinin-idam-cezasi-askiya-alindi-1050602227.html

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abd, anket, gallup, ev, uyuşturucu, araştırma, aile