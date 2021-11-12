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https://tr.sputniknews.com/20211112/arastirma-abdde-her-3-aileden-1inde-uyusturucu-nedeniyle-sorun-yasaniyor-1050719626.html
Araştırma: ABD'de her 3 aileden 1'inde uyuşturucu nedeniyle sorun yaşanıyor
Araştırma: ABD'de her 3 aileden 1'inde uyuşturucu nedeniyle sorun yaşanıyor
ABD’de her 3 Amerikalıdan 1'i, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ailelerinde sorun yaşandığını belirtti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T00:54+0300
2021-11-12T00:54+0300
2021-11-12T00:54+0300
dünya
abd
anket
gallup
ev
uyuşturucu
araştırma
aile
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Gallup tarafından 1-19 Ekim'de düzenlenen ve ülke genelinde 823 yetişkinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 32’si uyuşturucu nedeniyle aile içinde problem çıktığını ifade etti.Ankette, 1990’larda yapılan benzeri kamuoyu yoklamalarında uyuşturucu kullanımının aile içinde sorun çıktığını belirtenlerin oranının yüzde 18’lerde olduğuna dikkat çekildi.En önemli artışın özellikle kırsal alanlardaki yüksek gelirli hanelerde yaşandığı belirtilen ankette, ancak uyuşturucu sorununun tüm demografik gruplarda artış gösterdiğinin altı çizildi.Ankete katılanların yüzde 64’ü ülkedeki uyuşturucu sorununu "aşırı" ve "çok ciddi" olarak niteledi.
https://tr.sputniknews.com/20211108/singapurda-69-iqya-sahip-uyusturucu-kacakcisinin-idam-cezasi-askiya-alindi-1050602227.html
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abd, anket, gallup, ev, uyuşturucu, araştırma, aile
Araştırma: ABD'de her 3 aileden 1'inde uyuşturucu nedeniyle sorun yaşanıyor
ABD’de her 3 Amerikalıdan 1'i, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ailelerinde sorun yaşandığını belirtti.
Gallup tarafından 1-19 Ekim'de düzenlenen ve ülke genelinde 823 yetişkinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 32’si uyuşturucu nedeniyle aile içinde problem çıktığını ifade etti.
Ankette, 1990’larda yapılan benzeri kamuoyu yoklamalarında uyuşturucu kullanımının
aile içinde sorun çıktığını belirtenlerin oranının yüzde 18’lerde olduğuna dikkat çekildi.
En önemli artışın özellikle kırsal alanlardaki yüksek gelirli hanelerde yaşandığı belirtilen ankette, ancak uyuşturucu sorununun tüm demografik gruplarda artış gösterdiğinin altı çizildi.
Ankete katılanların yüzde 64’ü ülkedeki uyuşturucu sorununu "aşırı" ve "çok ciddi" olarak niteledi.