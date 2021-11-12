https://tr.sputniknews.com/20211112/arastirma-kan-basinci-ilaclari-tip-2-diyabeti-onleyebilir-1050742108.html

Araştırma: Tansiyon ilaçları tip 2 diyabeti önleyebilir

Araştırma: Tansiyon ilaçları tip 2 diyabeti önleyebilir

İngiltere'de yapılan bir araştırma, tansiyon ilaçlarının tip 2 diyabet hastalarının iyileşmesinde etkili olduğunu gösterdi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T15:52+0300

2021-11-12T15:52+0300

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yaşam

ingiltere

bilim insanları

araştırma

diyabet

tansiyon ilacı

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İngiltere'de Oxford ve Bristol üniversitelerinden bilim insanları, yürüttükleri çalışmada, tansiyon ilaçlarının milyonlarca insanın tip 2 diyabet geliştirmesini önleyebileceği sonucuna ulaştı.Guardian'ın haberine göre, bu ilaçların diyabet hastalığına yönelik koruyucu etkilerinin sanılandan çok daha fazla olduğunu keşfetti.Daha önce tansiyon ilaçları, hastalara kalp krizi ya da felç riskini azaltmak için de veriliyordu.İngiltere'de tahmini olarak 13.6 milyon insanın tip 2 diyabete yakalanma riskinin bulunduğu tahmin ediliyor.Ayrıca 145 bin'den fazla isanın 5 yıl boyunca izlendiği araştırma, sistolik kan basıncında 5 mmHg'lik bir azalmanın tip 2 diyabet riskini yüzde 11 oranında azalttığını gösterdi.

https://tr.sputniknews.com/20211026/seker-hastalari-saglikli-kisilere-gore-13-yil-daha-az-yasiyor-1050205454.html

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ingiltere, bilim insanları, araştırma, diyabet, tansiyon ilacı