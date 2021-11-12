Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211112/arastirma-kan-basinci-ilaclari-tip-2-diyabeti-onleyebilir-1050742108.html
Araştırma: Tansiyon ilaçları tip 2 diyabeti önleyebilir
Araştırma: Tansiyon ilaçları tip 2 diyabeti önleyebilir
İngiltere'de yapılan bir araştırma, tansiyon ilaçlarının tip 2 diyabet hastalarının iyileşmesinde etkili olduğunu gösterdi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T15:52+0300
2021-11-12T15:52+0300
2021-11-12T15:53+0300
yaşam
ingiltere
bilim insanları
araştırma
diyabet
tansiyon ilacı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104231/52/1042315212_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_07041ecd9e0f11273d49805e6c1a4cd2.jpg
İngiltere'de Oxford ve Bristol üniversitelerinden bilim insanları, yürüttükleri çalışmada, tansiyon ilaçlarının milyonlarca insanın tip 2 diyabet geliştirmesini önleyebileceği sonucuna ulaştı.Guardian'ın haberine göre, bu ilaçların diyabet hastalığına yönelik koruyucu etkilerinin sanılandan çok daha fazla olduğunu keşfetti.Daha önce tansiyon ilaçları, hastalara kalp krizi ya da felç riskini azaltmak için de veriliyordu.İngiltere'de tahmini olarak 13.6 milyon insanın tip 2 diyabete yakalanma riskinin bulunduğu tahmin ediliyor.Ayrıca 145 bin'den fazla isanın 5 yıl boyunca izlendiği araştırma, sistolik kan basıncında 5 mmHg'lik bir azalmanın tip 2 diyabet riskini yüzde 11 oranında azalttığını gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20211026/seker-hastalari-saglikli-kisilere-gore-13-yil-daha-az-yasiyor-1050205454.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104231/52/1042315212_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_cd351221adad010c68dd2a1a90bfda28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, bilim insanları, araştırma, diyabet, tansiyon ilacı
Araştırma: Tansiyon ilaçları tip 2 diyabeti önleyebilir 15:52 12.11.2021 (güncellendi: 15:53 12.11.2021)
İngiltere'de yapılan bir araştırma, tansiyon ilaçlarının tip 2 diyabet hastalarının iyileşmesinde etkili olduğunu gösterdi.
İngiltere'de Oxford ve Bristol üniversitelerinden bilim insanları, yürüttükleri çalışmada,
tansiyon ilaçlarının milyonlarca insanın tip 2 diyabet geliştirmesini önleyebileceği sonucuna ulaştı.
Guardian'ın haberine göre, bu ilaçların diyabet hastalığına yönelik koruyucu etkilerinin sanılandan çok daha fazla olduğunu keşfetti.
Daha önce tansiyon ilaçları, hastalara kalp krizi ya da felç riskini azaltmak için de veriliyordu.
İngiltere'de tahmini olarak 13.6 milyon insanın tip 2 diyabete yakalanma riskinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Ayrıca 145 bin'den fazla isanın 5 yıl boyunca izlendiği araştırma, sistolik kan basıncında 5 mmHg'lik bir azalmanın tip 2 diyabet riskini yüzde 11 oranında azalttığını gösterdi.