https://tr.sputniknews.com/20211112/bahcelievlerde-esini-olduren-supheli-tutuklandi-1050752947.html

Bahçelievler’de eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Bahçelievler’de eşini öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Hanife D.'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet D. 'eşi tasarlayarak... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T21:51+0300

2021-11-12T21:51+0300

2021-11-12T21:51+0300

türkiye

istanbul

kadın cinayeti

gözaltı

bahçelievler

tutuklama

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2 çocuk annesi Hanife D. 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet D. ile boşanma aşamasındaydı ve 2 aydır ayrı yaşıyorlardı. Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda çocuklarını okula götüren Hanife D., eşi Satı Mehmet D. ile okulda buluştu. Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet D., yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı.Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife D. yere yığıldı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hanife D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet D. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Satı Mehmet D.’nin ilk sorgusunda cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıktı. Bir gün önceden Hanife D.’nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren Satı Mehmet D., sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı. Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet D. bir saat boyunca Hanife D.’nin gelmesini bekledi. Hanife D.’yi öldürdükten sonra gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Satı Mehmet D. aldatıldığını öne sürdü. Satı Mehmet D. sorgusunda da susma hakkını kullandı. Polis merkezinde işlemleri biten Satı Mehmet D. Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.Satı Mehmet D. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Satı Mehmet D. ifadesinde “Susma hakkımı kullanıyorum. Yaralanmanın nasıl olduğu konusunu da hatırlamıyorum. Ben olaydan sonra sigara da içmedim, sadece vatandaşın bir bana sigara verdi. Olaydan sonra olay yerinden kaçmadım” dedi.Satı Mehmet D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘eşi tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20211112/orduda-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-minibusle-ezdi-1050725755.html

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istanbul, kadın cinayeti, gözaltı, bahçelievler, tutuklama