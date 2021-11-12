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https://tr.sputniknews.com/20211112/bakan-elvan-hukumetin-ihracati-desteklemek-icin-yuksek-doviz-kuru-hedefledigi-dogru-degil-1050729610.html
Bakan Elvan: Hükümetin ihracatı desteklemek için yüksek döviz kuru hedeflediği doğru değil
Bakan Elvan: Hükümetin ihracatı desteklemek için yüksek döviz kuru hedeflediği doğru değil
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil" açıklaması... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T10:59+0300
2021-11-12T11:24+0300
lütfi elvan
ekonomi
döviz
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Bakan Elvan Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştirdi.Son günlerdeki döviz kurlarındaki hareketliliğe değinen Elvan, "Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil" dedi. Türkiye'de dalgalı kur rejiminin olduğunu belirten Elvan, "Kurun değeri de piyasada belirlenir" diye konuştu.'Enflasyon temkinli olmayı gerektiriyor'"Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız" diyen Elvan, şunları kaydetti:"Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor."Büyümeye yönelik mesajlar da veren Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek" ifadelerini kullandı.Elvan ayrıca, "Esnafın 2021’den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75’ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız" dedi.
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lütfi elvan, döviz

Bakan Elvan: Hükümetin ihracatı desteklemek için yüksek döviz kuru hedeflediği doğru değil

10:59 12.11.2021 (güncellendi: 11:24 12.11.2021)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil" açıklaması yaptı.
Bakan Elvan Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştirdi.
Son günlerdeki döviz kurlarındaki hareketliliğe değinen Elvan, "Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil" dedi. Türkiye'de dalgalı kur rejiminin olduğunu belirten Elvan, "Kurun değeri de piyasada belirlenir" diye konuştu.

'Enflasyon temkinli olmayı gerektiriyor'

"Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız" diyen Elvan, şunları kaydetti:
"Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor."
Büyümeye yönelik mesajlar da veren Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek" ifadelerini kullandı.
Elvan ayrıca, "Esnafın 2021’den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75’ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız" dedi.
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