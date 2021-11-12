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https://tr.sputniknews.com/20211112/basak-cengizi-olduren-can-goktug-bozun-elinde-kilicla-binaya-giris-aninin-fotografi-ortaya-cikti-1050741334.html
Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz’un elinde kılıçla binaya giriş anının fotoğrafı ortaya çıktı
Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz’un elinde kılıçla binaya giriş anının fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul Ataşehir’de, Mimar Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz'un, saldırı sonrasında elinde kılıçla binaya giriş anına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T15:32+0300
2021-11-12T15:32+0300
türkiye
istanbul
kadın cinayeti
ataşehir
cin
kadın
kadın cinayetleri
samuray kılıcı
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Ataşehir'de Başak Cengiz'in, samuray kılıcıyla öldürülmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.Oturduğu sitenin önündeki yola çıkan ve elindeki kılıçla Başak Cengiz'e saldıran Can Göktuğ Boz, olayın ardından binaya geri dönüyor.Yarım saat sonra siteye dönen Can Göktuğ Boz'un elinde yine kılıç olduğu görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/samuray-kiliciyla-oldurulen-basakin-annesi-akli-yoktu-hastaydi-da-nasil-arkadan-saldirdi--1050738059.html
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istanbul, kadın cinayeti, ataşehir, cin, kadın, kadın cinayetleri, samuray kılıcı

Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz’un elinde kılıçla binaya giriş anının fotoğrafı ortaya çıktı

15:32 12.11.2021
© DHASamuray kılıcı ile Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz
Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© DHA
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İstanbul Ataşehir’de, Mimar Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz'un, saldırı sonrasında elinde kılıçla binaya giriş anına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.
Ataşehir'de Başak Cengiz'in, samuray kılıcıyla öldürülmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Oturduğu sitenin önündeki yola çıkan ve elindeki kılıçla Başak Cengiz'e saldıran Can Göktuğ Boz, olayın ardından binaya geri dönüyor.
Yarım saat sonra siteye dönen Can Göktuğ Boz'un elinde yine kılıç olduğu görülüyor.
Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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