https://tr.sputniknews.com/20211112/basini-kasiya-kasiya-geldi-yemeksepetine-ait-motosikleti-calip-kacti-1050736115.html

Başını kaşıya kaşıya geldi, Yemeksepeti’ne ait motosikleti çalıp kaçtı

Başını kaşıya kaşıya geldi, Yemeksepeti’ne ait motosikleti çalıp kaçtı

Bursa'da birlerce kişinin online yemek sipariş ettiği 'Yemeksepeti Banabi' firmasına ait motosikleti gözüne kestiren hırsızın çalması 2 saniyesini aldı. Başını... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T13:24+0300

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yemeksepeti

türkiye

bursa

hırsız

motosiklet

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Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, başını kaşıyarak geldiği Yemeksepeti Banabi deposunun önündeki pembe renkli motosikleti çaldı.Şüphelinin motosiklete binip olay yerinden ayrılması saniyeler içerisinde gerçekleşti.Hiçbir şeye aldırış etmeden motosikleti çalan şüpheli gecenin karanlığında kayboldu.Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210809/seda-sayanin-oglunun-motorunu-calan-hirsiz-kiz-arkadasimla-tur-atip-pamuk-seker-yedik-sorun-ne-1045204115.html

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yemeksepeti, bursa, hırsız, motosiklet