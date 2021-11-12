https://tr.sputniknews.com/20211112/belarus-olasi-yeni-yaptirimlara-sert-yanit-vermeye-hazir-1050743170.html
Belarus, olası yeni yaptırımlara sert yanıt vermeye hazır
Belarus, olası yeni yaptırımlara sert yanıt vermeye hazır
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, BM’deki görüşmelerin AB tarafından yeni yaptırımlar getirmek için kullanılması durumunda sert karşılık... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T16:13+0300
2021-11-12T16:13+0300
2021-11-12T16:13+0300
dünya
polonya
belarus
sığınmacı
avrupa birliği
yaptırım
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Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Belarus sınırında göçmenlerin toplanmasıyla ilgili Fransa, Estonya ve İrlanda’nın girişimiyle BMGK üyelerince dün yapılan kapalı görüşmeyle ilgili konuştu.Glaz, yaptığı açıklamada, "Eğer bu toplantı AB tarafından yeni bir yaptırım paketi getirilmesi için ek bir argüman olarak kullanılırsa, Minsk en sert şekilde yanıt vermeye hazır” ifadelerini kullandı.Görüşmenin amacının Belarus’a karşı asılsız suçlamalar yöneltmek için bir gerekçe yaratmak olduğunu belirten Glaz, ‘Belarus’un mevcut durumda önemli miktarda maddi yük taşıyan bir geçiş ülkesi’ olduğunu ifade etti.Glaz, "2020 yılında AB yarım milyon göçmen kabul etti, kimse de bunun herhangi bir siyasi sonucunu görmedi. Fakat şimdi Belarus üzerinden kendilerini davet eden Avrupa’ya geçmeye çalışan iki-üç bin göçmen var ve ortada bir ‘hibrit savaş’ mevcut. Belarus’un Avrupa Birliği ile sınırındaki gerginlik üç bin göçmenin yaratabileceği gerçek sorunlardan ziyade, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın bu krizi şişirerek ne kadar fayda edinebileceğiyle ilgili" dedi.Bu nedenle görüşmenin tamamen kurgusal nitelik taşıdığını söyleyen Glaz, BMGK’nın diğer ülkelerinden Belarus’a karşı bir eleştiri gelmediğine dikkat çekti.Glaz, diğer üye ülkelerin soruna kapsamlı bir şekilde bakılması, göçün nedenleriyle mücadele edilmesi ve ülkeler arasında diyalog çağrısı yaptığını ifade etti.Yaz aylarında Belarus’un Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında Batı Avrupa’ya giden göçmenlerin sayısı artmıştı. Bu durum 8 Kasım’da daha da şiddetlenmiş ve sınırda yaklaşık 2 bin kişi toplanmıştı.Daha önce BMGK üyeleri Estonya, Fransa, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD ve Arnavutluk, Minsk’i bölgedeki istikrarı baltalamak için sınırda suni bir kriz yaratmakla suçlamıştı.Varşova, Vilnius ve Riga, olanlardan Minsk'i sorumlu tutuyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da göçmen akışının önünü kesmeyeceklerini, Avrupa’nın yaptırımları yüzünden bunun için paralarının da güçlerinin de kalmadığını ifade etmişti.Söz konusu BMGK üyeleri Polonya sınırındaki yasadışı göçmenler nedeniyle Belarus’a karşı yeni yaptırımlar getirilmesini görüşmeye hazır oldukları açıklamasını yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/belarus-krizi-duzensiz-gocmenler-nereden-geldi-ve-nereye-gidiyor-1050670535.html
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polonya, belarus, sığınmacı, avrupa birliği, yaptırım
Belarus, olası yeni yaptırımlara sert yanıt vermeye hazır
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, BM’deki görüşmelerin AB tarafından yeni yaptırımlar getirmek için kullanılması durumunda sert karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz
, Belarus sınırında göçmenlerin toplanmasıyla
ilgili Fransa
, Estonya
ve İrlanda
’nın girişimiyle BMGK üyelerince dün yapılan kapalı görüşmeyle ilgili konuştu.
Glaz, yaptığı açıklamada, "Eğer bu toplantı AB tarafından yeni bir yaptırım paketi getirilmesi için ek bir argüman olarak kullanılırsa, Minsk en sert şekilde yanıt vermeye hazır” ifadelerini kullandı.
Görüşmenin amacının Belarus’a karşı asılsız suçlamalar yöneltmek için bir gerekçe yaratmak olduğunu belirten Glaz, ‘Belarus’un mevcut durumda önemli miktarda maddi yük taşıyan bir geçiş ülkesi’ olduğunu ifade etti.
Glaz, "2020 yılında AB yarım milyon göçmen kabul etti, kimse de bunun herhangi bir siyasi sonucunu görmedi. Fakat şimdi Belarus üzerinden kendilerini davet eden Avrupa’ya geçmeye çalışan iki-üç bin göçmen var ve ortada bir ‘hibrit savaş’ mevcut. Belarus’un Avrupa Birliği ile sınırındaki gerginlik üç bin göçmenin yaratabileceği gerçek sorunlardan ziyade, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın bu krizi şişirerek ne kadar fayda edinebileceğiyle ilgili" dedi.
Bu nedenle görüşmenin tamamen kurgusal nitelik taşıdığını söyleyen Glaz, BMGK’nın diğer ülkelerinden Belarus’a karşı bir eleştiri gelmediğine dikkat çekti.
Glaz, diğer üye ülkelerin soruna kapsamlı bir şekilde bakılması, göçün nedenleriyle mücadele edilmesi ve ülkeler arasında diyalog çağrısı yaptığını ifade etti.
Yaz aylarında Belarus’un Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında Batı Avrupa’ya giden göçmenlerin
sayısı artmıştı. Bu durum 8 Kasım’da daha da şiddetlenmiş ve sınırda yaklaşık 2 bin kişi toplanmıştı.
Daha önce BMGK üyeleri Estonya, Fransa, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD ve Arnavutluk, Minsk’i bölgedeki istikrarı baltalamak için sınırda suni bir kriz yaratmakla suçlamıştı.
Varşova, Vilnius ve Riga, olanlardan Minsk'i sorumlu tutuyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da göçmen akışının önünü kesmeyeceklerini, Avrupa’nın yaptırımları yüzünden bunun için paralarının da güçlerinin de kalmadığını ifade etmişti.
Söz konusu BMGK üyeleri Polonya sınırındaki yasadışı göçmenler nedeniyle Belarus’a karşı yeni yaptırımlar getirilmesini görüşmeye hazır oldukları açıklamasını yapmıştı.