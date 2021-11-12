https://tr.sputniknews.com/20211112/belarus-savunma-bakani-hrenin-rusyayi-ulusal-guvenligimizi-saglama-surecine-dahil-etmeye-haziriz-1050746683.html
Belarus Savunma Bakanı Hrenin: Rusya'yı ulusal güvenliğimizi sağlama sürecine dahil etmeye hazırız
Belarus Savunma Bakanı Hrenin: Rusya'yı ulusal güvenliğimizi sağlama sürecine dahil etmeye hazırız
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Minsk'in ulusal güvenliği sağlamak için gerektiğinde ana stratejik müttefik Rusya'yı da bu sürece dahil etmeye hazır... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T17:12+0300
2021-11-12T17:12+0300
2021-11-12T17:12+0300
dünya
rusya
polonya
belarus
işbirliği
müttefik
birlik devleti anlaşması
viktor hrenin
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Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, ülkesinin ulusal güvenliğini tesis etmek üzere müttefiki Rusya'yla işbirliğini gözettiğini ifade etti.Hrenin, yaptığı açıklamada, "Her türlü tehdide ve meydan okumalara müdahale için kurulan sistem, gerektiğinde ana stratejik müttefik Rusya'yla işbirliği yaparak ülkemizin güvenliğini sağlama imkanı veriyor" dedi.Belarus'un Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin sınırlarını korumaya ve her alanda gereken askeri birliği en kısa sürede kurmaya hazır olduğunu söyleyen Hrenin, "Bizi korkutma ve asılsız olarak suçlama girişimleri, bizi bu duruma uygun bir yanıt vermeye zorluyor" ifadelerini kullandı.Komşu ülkeler tarafından Belarus sınırları yakınında sürdürülen askeri hareketliliğin bölgeye intikal ettirilen birliklere, teçhizatlara bakıldığında göçmen kriziyle hiçbir ilgisi bulunmadığının altını çizen Hrenin, bölgede 15 binden fazla askerin görev yaptığını, hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını ve Polonyalı askerler için 12 sahra kampı kurulduğunu belirtti.Hrenin, "Komşularımızın, özellikle de Polonya'nın kendi iç sorunlarını ve AB içi ilişkilerle ilgili sorunlarını çözme kapsamında Avrupa'ya çekmek istedikleri bir çatışma çıkarmaya hazır oldukları izlenimi oluşuyor. Bu nedenle 'şahin kesimleri' imkan ve kabiliyetlerini abartmamaları konusunda uyarmak istiyorum, ültimatom, tehdit ve şantaj dili kabul edilemez. Belarus Silahlı Kuvvetleri, herhangi bir saldırıya sert bir şekilde yanıt vermeye hazır" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211111/belarus-devlet-ajansi-lukasenko-rusyaya-birlik-devleti-sinirlarinda-nobete-katilmasini-rica-etti-1050715098.html
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rusya, polonya, belarus, işbirliği, müttefik, birlik devleti anlaşması, viktor hrenin
Belarus Savunma Bakanı Hrenin: Rusya'yı ulusal güvenliğimizi sağlama sürecine dahil etmeye hazırız
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Minsk'in ulusal güvenliği sağlamak için gerektiğinde ana stratejik müttefik Rusya'yı da bu sürece dahil etmeye hazır olduğunu söyledi.
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, ülkesinin ulusal güvenliğini tesis etmek üzere müttefiki Rusya'yla işbirliğini gözettiğini ifade etti.
Hrenin, yaptığı açıklamada, "Her türlü tehdide ve meydan okumalara müdahale için kurulan sistem, gerektiğinde ana stratejik müttefik Rusya'yla işbirliği yaparak ülkemizin güvenliğini sağlama imkanı veriyor" dedi.
Belarus'un Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin sınırlarını korumaya ve her alanda gereken askeri birliği en kısa sürede kurmaya hazır olduğunu söyleyen Hrenin, "Bizi korkutma ve asılsız olarak suçlama girişimleri, bizi bu duruma uygun bir yanıt vermeye zorluyor" ifadelerini kullandı.
Komşu ülkeler tarafından Belarus sınırları yakınında sürdürülen askeri hareketliliğin bölgeye intikal ettirilen birliklere, teçhizatlara bakıldığında göçmen kriziyle hiçbir ilgisi bulunmadığının altını çizen Hrenin, bölgede 15 binden fazla askerin görev yaptığını, hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını ve Polonyalı askerler için 12 sahra kampı kurulduğunu belirtti.
Hrenin, "Komşularımızın, özellikle de Polonya'nın kendi iç sorunlarını ve AB içi ilişkilerle ilgili sorunlarını çözme kapsamında Avrupa'ya çekmek istedikleri bir çatışma çıkarmaya hazır oldukları izlenimi oluşuyor. Bu nedenle 'şahin kesimleri' imkan ve kabiliyetlerini abartmamaları konusunda uyarmak istiyorum, ültimatom, tehdit ve şantaj dili kabul edilemez. Belarus Silahlı Kuvvetleri, herhangi bir saldırıya sert bir şekilde yanıt vermeye hazır" diye konuştu.