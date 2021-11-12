'Belarus'taki kriz bizdeki 'Ey Avrupa, göçmenleri salarım' ana fikirli çıkıştan farklı'

“Teşekküre ne gerek zaten Avrupa’nın talebiyle Türkiye bu kararı aldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün açıklaması doğrudan Brüksel’in talebiydi. Bu bir kere insan haklarına aykırı. Türkiye’den bilet alıp normal zamanlarda nasıl Minsk’e gidiyorsa herhangi bir Yemen, Suriye vatandaşının gitme hakkı da var. Burada bir kriz var diye Türkiye’nin bu insanlara bilet vermeyi durdurmuş olması insan haklarına aykırı. Burada Türkiye’nin Avrupa’nın taleplerine uyup tampon bölgenin küçük bir parçası olarak Avrupa’yı göç istilasından AKP’nin deyimiyle kurtarmak için insanlara bilet satışını engellemesi bakımından da tuhaf. Avrupa’ya gitmesin ama Türkiye’de kalsın. Bu mantık kabul edilebilir bir durum değil.

Bu aslında göç krizi de değil. Büyük göç dalgalarını düşününce 2 bin insan Belarus’tan Polonya’ya geçmeye çalışıyormuş. Bu normalde ‘medeni Avrupa’ için kriz olacak bir konu mudur? Elbette değil ama ‘medeni Avrupa’ bu konuda da yapacağını yaptı ve 2 bin göçmene tahammül edemeyip Polonya-Belarus sınırında ‘devlet terörü’ uyguladı. Bu da Avrupa’nın göç anlayışının nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli."