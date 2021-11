https://tr.sputniknews.com/20211112/belarustaki-tatbikat-sirasinda-2-rus-askeri-oldu-1050753745.html

Belarus’taki tatbikat sırasında 2 Rus askeri öldü

Belarus’taki tatbikat sırasında 2 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus’ta gerçekleştirilen tatbikat kapsamında paraşütle iniş sırasında 2 Rus askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T22:33+0300

2021-11-12T22:33+0300

2021-11-12T22:33+0300

savunma

rusya

belarus

rus askeri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1d/1043482532_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_e031a222bd7cff8eb5208c54f1edc9c3.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre olay, Rus hava çıkarma birliklerinin Belarus’un Grodno şehri yakınlarındaki bir bölgeye paraşütle iniş gerçekleştirdiği sırada meydana geldi.Açıklamada, “Olay yerinden gelen rapora göre, kıdemli paraşüt eğitmenliği ihtisasına sahip iki sözleşmeli askerin paraşütleri, yere yakın mesafede aniden esen şiddetli rüzgar nedeniyle birbirine dolaştı. Her iki paraşüt kapandı. Askerlerden biri, her ikisinin kontrolsüz düşüşünü önleme çabası içinde ek paraşütü kullandı. Lakin yüksekliğin yeterli olmaması nedeniyle yedek paraşütün devreye girmesi için zaman kalmadı ve sert iniş gerçekleşti” ifadesine yer verildi.Yere çakılma sırasında ağır yaralar alan askerlerin derhal sağlık merkezine ulaştırıldığı ve burada acil tıbbi müdahalenin sağlandığı ifade edilen açıklamada, “Doktorların tüm çabalarına rağmen her iki Rus sözleşmeli asker aldıkları yaralardan hayatını kaybetti” dendi.

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, belarus, rus askeri