Belarus’taki tatbikat sırasında 2 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre olay, Rus hava çıkarma birliklerinin Belarus’un Grodno şehri yakınlarındaki bir bölgeye paraşütle iniş gerçekleştirdiği sırada meydana geldi.Açıklamada, “Olay yerinden gelen rapora göre, kıdemli paraşüt eğitmenliği ihtisasına sahip iki sözleşmeli askerin paraşütleri, yere yakın mesafede aniden esen şiddetli rüzgar nedeniyle birbirine dolaştı. Her iki paraşüt kapandı. Askerlerden biri, her ikisinin kontrolsüz düşüşünü önleme çabası içinde ek paraşütü kullandı. Lakin yüksekliğin yeterli olmaması nedeniyle yedek paraşütün devreye girmesi için zaman kalmadı ve sert iniş gerçekleşti” ifadesine yer verildi.Yere çakılma sırasında ağır yaralar alan askerlerin derhal sağlık merkezine ulaştırıldığı ve burada acil tıbbi müdahalenin sağlandığı ifade edilen açıklamada, “Doktorların tüm çabalarına rağmen her iki Rus sözleşmeli asker aldıkları yaralardan hayatını kaybetti” dendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus’ta gerçekleştirilen tatbikat kapsamında paraşütle iniş sırasında 2 Rus askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre olay, Rus hava çıkarma birliklerinin Belarus’un Grodno şehri yakınlarındaki bir bölgeye paraşütle iniş gerçekleştirdiği sırada meydana geldi.
Açıklamada, “Olay yerinden gelen rapora göre, kıdemli paraşüt eğitmenliği ihtisasına sahip iki sözleşmeli askerin paraşütleri, yere yakın mesafede aniden esen şiddetli rüzgar nedeniyle birbirine dolaştı. Her iki paraşüt kapandı. Askerlerden biri, her ikisinin kontrolsüz düşüşünü önleme çabası içinde ek paraşütü kullandı. Lakin yüksekliğin yeterli olmaması nedeniyle yedek paraşütün devreye girmesi için zaman kalmadı ve sert iniş gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
Yere çakılma sırasında ağır yaralar alan askerlerin derhal sağlık merkezine ulaştırıldığı ve burada acil tıbbi müdahalenin sağlandığı ifade edilen açıklamada, “Doktorların tüm çabalarına rağmen her iki Rus sözleşmeli asker aldıkları yaralardan hayatını kaybetti” dendi.