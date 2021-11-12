https://tr.sputniknews.com/20211112/beyaz-saray-biden-ile-si-abd-cin-iliskilerini-cevrim-ici-zirvede-gorusecek-1050755053.html

Beyaz Saray: Biden ile Şi, ABD-Çin ilişkilerini çevrim içi zirvede görüşecek

Beyaz Saray: Biden ile Şi, ABD-Çin ilişkilerini çevrim içi zirvede görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in pazartesi günkü çevrim içi görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri tüm yönleriyle ele... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T23:08+0300

2021-11-12T23:08+0300

2021-11-12T23:08+0300

dünya

abd

çin

joe biden

tayvan

şi cinping

ticaret

görüşme

çin halk cumhuriyeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050430944_0:9:1200:684_1920x0_80_0_0_ed818e1b0e16852c300d163dc6ceb518.jpg

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ile Şi arasındaki çevrim içi görüşmenin 15 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.Biden ve Şi'nin, ABD ile Çin arasındaki rekabet unsurlarını ele alacağını ifade eden Psaki, görüşmede aynı zamanda iki ülke arasındaki muhtemel iş birliği alanlarının da değerlendirileceğini kaydetti.Psaki, "Başkan Biden, ABD'nin niyetleri ile önceliklerini ve Çin'le ilgili endişelerimizi samimi bir şekilde açıkça dile getirecek" ifadesini kullandı.ABD ve Çin arasındaki tansiyon son dönemde, Tayvan'daki son gelişmeler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerine ilişkin tartışmalar ve uluslararası ticaretle ilgili konularda yükselmişti.Şi'nin, İskoçya'nın Glasgow kentinde ay başında düzenlenen iklim zirvesine katılmaması nedeniyle Biden-Şi görüşmesi olmamıştı.Beyaz Saray ise aylardır iki liderin 2022'den önce çevrim içi görüşeceğini söylüyor, ancak görüşme zamanına ilişkin detay vermiyordu.

https://tr.sputniknews.com/20211109/cin-enerji-krizine-tedbir-olarak-komur-arzi-ve-stoklarini-artiriyor-1050608047.html

çin

tayvan

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, çin, joe biden, tayvan, şi cinping, ticaret, görüşme, çin halk cumhuriyeti