https://tr.sputniknews.com/20211112/beyaz-saray-biden-ile-si-abd-cin-iliskilerini-cevrim-ici-zirvede-gorusecek-1050755053.html
Beyaz Saray: Biden ile Şi, ABD-Çin ilişkilerini çevrim içi zirvede görüşecek
Beyaz Saray: Biden ile Şi, ABD-Çin ilişkilerini çevrim içi zirvede görüşecek
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in pazartesi günkü çevrim içi görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri tüm yönleriyle ele... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T23:08+0300
2021-11-12T23:08+0300
2021-11-12T23:08+0300
dünya
abd
çin
joe biden
tayvan
şi cinping
ticaret
görüşme
çin halk cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050430944_0:9:1200:684_1920x0_80_0_0_ed818e1b0e16852c300d163dc6ceb518.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ile Şi arasındaki çevrim içi görüşmenin 15 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.Biden ve Şi'nin, ABD ile Çin arasındaki rekabet unsurlarını ele alacağını ifade eden Psaki, görüşmede aynı zamanda iki ülke arasındaki muhtemel iş birliği alanlarının da değerlendirileceğini kaydetti.Psaki, "Başkan Biden, ABD'nin niyetleri ile önceliklerini ve Çin'le ilgili endişelerimizi samimi bir şekilde açıkça dile getirecek" ifadesini kullandı.ABD ve Çin arasındaki tansiyon son dönemde, Tayvan'daki son gelişmeler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerine ilişkin tartışmalar ve uluslararası ticaretle ilgili konularda yükselmişti.Şi'nin, İskoçya'nın Glasgow kentinde ay başında düzenlenen iklim zirvesine katılmaması nedeniyle Biden-Şi görüşmesi olmamıştı.Beyaz Saray ise aylardır iki liderin 2022'den önce çevrim içi görüşeceğini söylüyor, ancak görüşme zamanına ilişkin detay vermiyordu.
https://tr.sputniknews.com/20211109/cin-enerji-krizine-tedbir-olarak-komur-arzi-ve-stoklarini-artiriyor-1050608047.html
çin
tayvan
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050430944_120:0:1187:800_1920x0_80_0_0_7cfd9dafc647853b3fc1d9aa0ccd91c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, çin, joe biden, tayvan, şi cinping, ticaret, görüşme, çin halk cumhuriyeti
Beyaz Saray: Biden ile Şi, ABD-Çin ilişkilerini çevrim içi zirvede görüşecek
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in pazartesi günkü çevrim içi görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri tüm yönleriyle ele alacağını bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ile Şi arasındaki çevrim içi görüşmenin 15 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.
Biden ve Şi'nin, ABD ile Çin arasındaki rekabet unsurlarını ele alacağını ifade eden Psaki, görüşmede aynı zamanda iki ülke arasındaki muhtemel iş birliği alanlarının da değerlendirileceğini kaydetti.
Psaki, "Başkan Biden, ABD'nin niyetleri ile önceliklerini ve Çin'le ilgili endişelerimizi samimi bir şekilde açıkça dile getirecek" ifadesini kullandı.
ABD ve Çin arasındaki tansiyon son dönemde, Tayvan'daki son gelişmeler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerine ilişkin tartışmalar ve uluslararası ticaretle ilgili konularda yükselmişti.
Şi'nin, İskoçya'nın Glasgow kentinde ay başında düzenlenen iklim zirvesine katılmaması nedeniyle Biden-Şi görüşmesi olmamıştı.
Beyaz Saray ise aylardır iki liderin 2022'den önce çevrim içi görüşeceğini söylüyor, ancak görüşme zamanına ilişkin detay vermiyordu.