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Beyoğlu'nda gelin ve damadın nikah günü evi yandı
Beyoğlu'nda gelin ve damadın nikah günü evi yandı
İstanbul Beyoğlu'nda bugün yapılacak nikah için evden çıkan gelin damadın evi yandı. Olayı haber alıp dönen çift yanan evleriyle karşılaştı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T17:22+0300
2021-11-12T17:22+0300
yaşam
istanbul
yangın
beyoğlu
damat
gelin
itfaiye ekipleri
itfaiye
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Beyoğlu'ndaki evlerinden, nikah için çıkan Eda ve Eren çifti, kuaföre gitti. Nikaha 2 saat kala çifti arayan komşular, evden dumanlar çıktığını söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatı katındaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Evlerine dönen çift, yaşayacakları kiralık evin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. 1 ay önce Ağrı ve İstanbul'da düğün yapan çiftin pandemi nedeniyle resmi nikah için bugüne sıra bulabildikleri öğrenildi.'Çocukların bugün nikahı vardı'Gelin ve damadın akrabası, "Burası yengemle dayımın evi. Çocuklarının da nikahı olacaktı, bugün nikaha gideceklerdi. Benim evim de ileride. İtfaiyeleri görünce kalkıp hemen buraya geldim ve alevleri gördüm. Müdahale edenlerden Allah razı olsun. Durumları iyi değil, zaten kirada oturuyorlar. Düğünü de yeni yaptılar, bir sürü masrafları var" dedi.İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/kastamonuda-16-gunde-17-kez-yanan-evin-sahipleri-diyanetten-yardim-istedi-1050719263.html
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istanbul, yangın, beyoğlu, damat, gelin, itfaiye ekipleri, itfaiye

Beyoğlu'nda gelin ve damadın nikah günü evi yandı

17:22 12.11.2021
© DHADüğün günü evleri yandı
Düğün günü evleri yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© DHA
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İstanbul Beyoğlu'nda bugün yapılacak nikah için evden çıkan gelin damadın evi yandı. Olayı haber alıp dönen çift yanan evleriyle karşılaştı.
Beyoğlu'ndaki evlerinden, nikah için çıkan Eda ve Eren çifti, kuaföre gitti. Nikaha 2 saat kala çifti arayan komşular, evden dumanlar çıktığını söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatı katındaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Evlerine dönen çift, yaşayacakları kiralık evin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. 1 ay önce Ağrı ve İstanbul'da düğün yapan çiftin pandemi nedeniyle resmi nikah için bugüne sıra bulabildikleri öğrenildi.

'Çocukların bugün nikahı vardı'

Gelin ve damadın akrabası, "Burası yengemle dayımın evi. Çocuklarının da nikahı olacaktı, bugün nikaha gideceklerdi. Benim evim de ileride. İtfaiyeleri görünce kalkıp hemen buraya geldim ve alevleri gördüm. Müdahale edenlerden Allah razı olsun. Durumları iyi değil, zaten kirada oturuyorlar. Düğünü de yeni yaptılar, bir sürü masrafları var" dedi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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