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https://tr.sputniknews.com/20211112/bim-cfosu-dortluoglu-asgari-ucrette-ilk-vergi-dilimi-yuzde-5e-dusmeli-1050724125.html
BİM CFO'su Dortluoğlu: Asgari ücrette ilk vergi dilimi yüzde 5'e düşmeli
BİM CFO'su Dortluoğlu: Asgari ücrette ilk vergi dilimi yüzde 5'e düşmeli
BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu asgari ücretle çalışanların eylül aylarında ikinci ve daha yüksek oranlı vergi dilimine girdiğini, böylelikle... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T06:23+0300
2021-11-12T06:23+0300
asgari ücret
vergi
bim
haluk dortluoğlu
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BİM Mali İşler Müdürü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu asgari ücretliler için ilk vergi diliminin düşürülmesi çağrısında bulundu.Bloomberg HT yayınına katılan Dortluoğlu, asgari ücretle çalışanların eylül aylarında ikinci ve daha yüksek oranlı vergi dilimine girdiğini, böylelikle net kazançlarında kayıp oluştuğuna dikkat çekerek, asgari ücrette ilk vergi diliminin yüzde 5'e düşürülmesi gerektiğini belirtti.'Devletin bu kadar yüksek oranlarda gelir vergisi kesintisi yapmasını doğru bulmuyorum'Dortluoğlu'nun konu hakkında öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:"Türkiye'de ilk gelir vergisi dilimi yüzde 15, ikinci gelir vergisi dilimi ise yüzde 20. Asgari ücretli insanlar Eylül aylarında yüzde 15'lik dilimden yüzde 20'lik dilime geçiyorlar. Yıllık yüzde 17'lik bir gelir vergisi kesintisine muhatap oluyorlar. Bence bu çok yüksek bir oran. Benim önerim asgari ücrette ilk gelir vergisi diliminin yüzde 5 olması yönünde. Devletin bu kadar yüksek oranlarda gelir vergisi kesintisi yapmasını doğru bulmuyorum. Bazen şunu yaşıyoruz. Bir depo işçisi arkadaşım gelip, 'Haluk Bey Eylül maaşımı eksik yatırmışsınız' diyor. Yıllık kazancı 0-60 bin TL olan kişilere yüzde 5'lik oran uygulanmalı. Asgari ücrette gelir vergisi oranını düşürmeden devlet sadece asgari ücreti artırırsa kayıt dışı artar. Geçen bir işadamı kişiyle karşılaştım. Bana '60 kişi çalıştırıyorum, bunun 15-20'si Türk, geri kalanı Afgan. Afganların bana maliyeti Türklerin 3'te biri kadar' .dedi"
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asgari ücret, vergi, bim, haluk dortluoğlu

BİM CFO'su Dortluoğlu: Asgari ücrette ilk vergi dilimi yüzde 5'e düşmeli

06:23 12.11.2021
© DHABİM
BİM - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© DHA
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BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu asgari ücretle çalışanların eylül aylarında ikinci ve daha yüksek oranlı vergi dilimine girdiğini, böylelikle net kazançlarında kayıp oluştuğuna dikkat çekerek, asgari ücrette ilk vergi diliminin yüzde 5'e düşürülmesi gerektiğini belirtti.
BİM Mali İşler Müdürü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu asgari ücretliler için ilk vergi diliminin düşürülmesi çağrısında bulundu.
Bloomberg HT yayınına katılan Dortluoğlu, asgari ücretle çalışanların eylül aylarında ikinci ve daha yüksek oranlı vergi dilimine girdiğini, böylelikle net kazançlarında kayıp oluştuğuna dikkat çekerek, asgari ücrette ilk vergi diliminin yüzde 5'e düşürülmesi gerektiğini belirtti.

'Devletin bu kadar yüksek oranlarda gelir vergisi kesintisi yapmasını doğru bulmuyorum'

Dortluoğlu'nun konu hakkında öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:
"Türkiye'de ilk gelir vergisi dilimi yüzde 15, ikinci gelir vergisi dilimi ise yüzde 20. Asgari ücretli insanlar Eylül aylarında yüzde 15'lik dilimden yüzde 20'lik dilime geçiyorlar. Yıllık yüzde 17'lik bir gelir vergisi kesintisine muhatap oluyorlar. Bence bu çok yüksek bir oran. Benim önerim asgari ücrette ilk gelir vergisi diliminin yüzde 5 olması yönünde. Devletin bu kadar yüksek oranlarda gelir vergisi kesintisi yapmasını doğru bulmuyorum. Bazen şunu yaşıyoruz. Bir depo işçisi arkadaşım gelip, 'Haluk Bey Eylül maaşımı eksik yatırmışsınız' diyor. Yıllık kazancı 0-60 bin TL olan kişilere yüzde 5'lik oran uygulanmalı. Asgari ücrette gelir vergisi oranını düşürmeden devlet sadece asgari ücreti artırırsa kayıt dışı artar. Geçen bir işadamı kişiyle karşılaştım. Bana '60 kişi çalıştırıyorum, bunun 15-20'si Türk, geri kalanı Afgan. Afganların bana maliyeti Türklerin 3'te biri kadar' .dedi"
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