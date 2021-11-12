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Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, diktiği fidana doğum günü yaptı
Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, diktiği fidana doğum günü yaptı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, geçen yıl diktiği bitkilerin bulunduğu araziye kireçle... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T12:13+0300
2021-11-12T12:13+0300
yaşam
orman yangını
fidan
erzincan binali yıldırım üniversitesi
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Prof. Kavukcu, orman yangınlarına dikkat çekmek için başlattığı performans çalışmalarını dün Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde de gerçekleştirdi. Geçen yıl diktiği çam fidanına kızı Esma İdil'in adını veren Prof. Dr. Kavukcu, dün bir yaşına giren fidana toprak ve kozalak hediye etti. Kavukcu ayrıca, araziye kireçle 'İyi ki doğdun' yazarak fidanla selfie çekindi. Davranışı ile ağaçların insan yaşamı için ne derece önemli olduğunu vurgulamaya çalıştığını belirten Prof. Dr. Kavukcu, şunları söyledi:"Yapmış olduğum çalışmaya geçen yıl 11 Kasım'dan beri yoğunlaştım. 11 Kasım ağaç dikim gününde toprakla buluşturduğum bir çam fidanına kızım 'Esma İdil'in adını verdim. Tüm bir yıl geçti ve fidanlar için doğum günü kutlaması yaptık. Öğrenciler, arkadaşlarım ve diğer katılımcılarla birlikte kızımın ismini verdiğim o fidan ve arkadaşları olarak adlandırdığım tüm fidanların doğum gününü kutlamış olduk. Bu bizim özellikle de çocuklarımızın gelecek neslin en önemli en değerli varlıklarından birisi olan doğayı geleceğe taşımak ve yaşatmak, geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak çok önemli bir görev. Bu anlamda birtakım sözler söylemek amacıyla sanat çalışmalarımı bugüne kadar sürdürmekteyim. Bugün de doğum günü kutlaması yaptık. Çevresine 'iyi ki doğdun, doğum gününü kutlarız' mantığı ile hem öğrencilerim hem öğretim elamanları ve diğer katılımcılarla birlikte doğum günü kutladık. Böyle bir performans geçekleştirdim. Bu performansta aynı zamanda fidana doğum günü hediyesi olarak biraz toprak ve çam kozalağı hediye ettim. Diğer katılımcılarda aynı mantıkla diğer fidanlara toprak ve çam kozalağı hediye ettiler. Güzel bir gün geçirdik."
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orman yangını, fidan, erzincan binali yıldırım üniversitesi

Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, diktiği fidana doğum günü yaptı

12:13 12.11.2021
© DHABinali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, diktiği fidana doğum günü yaptı
Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, diktiği fidana doğum günü yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© DHA
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, geçen yıl diktiği bitkilerin bulunduğu araziye kireçle 'İyi ki doğdun' yazarak fidana doğum günü hediyesi olarak da toprak ve kozalak hediye etti.
Prof. Kavukcu, orman yangınlarına dikkat çekmek için başlattığı performans çalışmalarını dün Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde de gerçekleştirdi.
Geçen yıl diktiği çam fidanına kızı Esma İdil'in adını veren Prof. Dr. Kavukcu, dün bir yaşına giren fidana toprak ve kozalak hediye etti. Kavukcu ayrıca, araziye kireçle 'İyi ki doğdun' yazarak fidanla selfie çekindi.
Davranışı ile ağaçların insan yaşamı için ne derece önemli olduğunu vurgulamaya çalıştığını belirten Prof. Dr. Kavukcu, şunları söyledi:
"Yapmış olduğum çalışmaya geçen yıl 11 Kasım'dan beri yoğunlaştım. 11 Kasım ağaç dikim gününde toprakla buluşturduğum bir çam fidanına kızım 'Esma İdil'in adını verdim. Tüm bir yıl geçti ve fidanlar için doğum günü kutlaması yaptık. Öğrenciler, arkadaşlarım ve diğer katılımcılarla birlikte kızımın ismini verdiğim o fidan ve arkadaşları olarak adlandırdığım tüm fidanların doğum gününü kutlamış olduk. Bu bizim özellikle de çocuklarımızın gelecek neslin en önemli en değerli varlıklarından birisi olan doğayı geleceğe taşımak ve yaşatmak, geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak çok önemli bir görev. Bu anlamda birtakım sözler söylemek amacıyla sanat çalışmalarımı bugüne kadar sürdürmekteyim. Bugün de doğum günü kutlaması yaptık. Çevresine 'iyi ki doğdun, doğum gününü kutlarız' mantığı ile hem öğrencilerim hem öğretim elamanları ve diğer katılımcılarla birlikte doğum günü kutladık. Böyle bir performans geçekleştirdim. Bu performansta aynı zamanda fidana doğum günü hediyesi olarak biraz toprak ve çam kozalağı hediye ettim. Diğer katılımcılarda aynı mantıkla diğer fidanlara toprak ve çam kozalağı hediye ettiler. Güzel bir gün geçirdik."
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