Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
GÖRÜŞ
https://tr.sputniknews.com/20211112/biontech-asisini-tamamlamis-olanlar-icin-hatirlatma-dozu-gerekli-mi-1050745194.html
Biontech aşısını tamamlamış olanlar için ‘hatırlatma dozu’ gerekli mi?
Biontech aşısını tamamlamış olanlar için ‘hatırlatma dozu’ gerekli mi?
Türkiye, 11 Kasım itibariyle 18 yaşında olup Biontech aşısının 2 dozunu da tamamlamış olanlar için de ‘hatırlatıcı doz’ uygulamasını başlattı. Sputnik, bunun... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T16:49+0300
2021-11-12T16:49+0300
görüş
abd
ingiltere
israil
türkiye
dünya sağlık örgütü (dsö)
ttb
pfizer
vedat bulut
aşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050212422_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_d7786fe59340e6d9a8b7fda2aaa78fa0.jpg
Kovid-19 pandemisinde aşı uygulamaların tüm dünyada genişleyerek devam ediyor. Sinovac aşısı için zaten 3 ve 4. doz uygulamasına başlamış olan Türkiye, 11 Kasım itibariyle 18 yaş üzeri olan herkese koronavirüs hatırlatma dozunu açmış bulunuyor. Koca Bilim Kurulu ardından yaptığı yazılı açıklamada “mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabilecek” ifadelerini kullandı.Hangi ülkelerde uygulanıyor?Hatırlatma dozunu dünyada uygulayan tek ülke Türkiye değil. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Ekim ayı içerisinde hem Pfizer/Biontech hem de Moderna aşıları için 3. dozu tavsiye etmesiyle, Almanya 70 yaş üzerine bu dozun önünü açtı. Fransa da 65 yaş üstüne aynı uygulamayı açarken, Avusturya 18 yaş üzerindekilere 3. doz uygulamasını önerdi. İngiltere Sağlık Bakanlığı, 50 yaş üzerindekilere, rahatsızlığı bulunanlara gençlere ve sağlık çalışanlarına takviye aşı uygulanacağını bildirdi.İsrail ise bu uygulamaya erken başlayan ülkelerden. Zira Temmuz ayı sonunda ülke 3. doz uygulamasına başladı. ABD de 65 yaş üstü ve sağlık problemi olan 50 yaş üstüne bu doz uygulanmaya başlandı. Pfizer/Biontech aynı zamanda ABD’de 3. doz güçlendiricisinin 18 yaşın üstündekilere uygunluğu konusunda Gıda ve ilaç Dairesi'nden (FDA) onay da istedi.Dünya Sağlık Örgütü ise Ağustos ayında yaptığı açıklamada bu uygulamanın, aşılama dozu düşük ülkelerin aşıya ulaşmasını kolaylaştırmak adına ertelenmesini gerektiğini söylüyor.Araştırmalar ne diyor?İsrail’de yapılan bir araştırmada, 2 doz ve 3. doz aşı olanlar karşılaştırıldı. The Lancet’te sonuçları yayınlanmış olan araştırmaya göre, 3. doz aşısını yaptırmış olan, diğerlerine göre yüzde 93 daha az hastaneye yattı, ölüm oranları yüzde 81 daha az oldu.Pfizer/Biontech ise kendi geliştirdiği koronavirüs aşısının üçüncü dozunun yüzde 95.6 oranında etkili olduğunu açıkladı. Pfizer'dan yapılan açıklamada, '16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla' yapılan üçüncü klinik denemenin 'Delta'nın yaygın varyant olduğu bir dönemde hastalığa karşı yüzde 95.6'lık etkinlik gösterdiği' belirtildi.Sputnik, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ile hatırlatma dozunun ne olduğunu ve uygulanma nedenini konuştu.‘Araştırmalar hatırlatıcı dozun şiddetli hastalığı 19.5 kat azaltığı yönünde’Hatırlatıcı dozun, aradan zaman geçip bağışıklığın düştüğü dönemde uygulanmaya başladığını anlatan Bulut, “Şu anda bahsedilen 2 Biontech’in üzerine yapılan. Bununla ilgili verilerde, 6-8 ay sonra antikorlar düşüyor. Yapılan 3. dozda ise büyük bir fark sağlanıyor. Örneğin, 5 ay sonra yapılan 3. doz araştırmasında hastalığı 11.5 kat, şiddetli hastalığı ise 19.5 kat azalttığını gösteren yayınlar var. Bu nedenle de bazı ülkeler hatırlatıcı doza başladılar. Türkiye de özellikle yaşlı, sağlık sektörü çalışanları ve risk gruplarında bu 3. dozu açmıştı. Şimdi de daha geniş kitleye indirdi” dedi.‘Gelişen varyantlar aşılarının koruyuculuğunu azalttı, bilimsel çalışmalar hatırlatıcı dozun yapılmasında yarar olduğunu gösterdi’Gelişen varyantlar sebebiyle aşılarda koruyuculuk miktarının azaldığının altını çizen Bulut “Biontech aşısı ABD ve Avrupa’da lisanslandı, ruhsatlandırıldı. Bu aşamadan sonra faz-4 dediğimiz aşamaya geçilir. Faz-3 tüm ruhsatlandırılma öncesi aşamalardır ama faz-4 toplum içerisinde kullanılırken ölçülenlerdir. Örneğin, bir kişide antikor oluşturması, koruması ile bilgi faz-3’te elde edilir ama toplum içerisinde etkililiği de ölçülür. Bu ölçümler süre içerisinde, çünkü veriler daha yeni elde edilmeye başladı. Bilimsel veriler doğrultusunda kararlar veriliyor. Bu bilimsel veriler ise bizi şunu gösterdi. Gelişen varyantlar nedeniyle koruyuculuk bir miktar azalıyor. Bu varyantlara karşı hatırlatıcı dozun yapılmasında yarar olduğunu bilimsel kanıtlar bize gösterdi” ifadelerini kullandı.‘3. dozun nedeni henüz dünyanın yüzde 41.5’inin aşılanmış olması’Varyantların gelişmesinin sebebinin dünyada küresel bağışıklığın sağlanamamasından kaynaklandığını vurgulayan Bulut, “Hiçbir aşının koruyuculuğu yüzde 100 değildir. Bu varyantların gelişmesinin nedeni ise aşıyı tüm dünyaya yayamadığımız ve henüz dünyanın yüzde 41.5’i aşılanabildiği için. Aslında dünyanın bunu küresel olarak çözüp, tüm gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeleri de kapsayacak şekilde üretimi yaygınlaştırıp herkese bu aşıyı yapabilseydi zaten şu anda pandemiden söz edilemeyecekti. Ancak şu anda tüm dünyada temel sorun gelişen varyantlar. Dünyada yüzde 41.5 çok yetersiz bir oran, bunu yüzde 85’e ulaştırmak gerekiyor. 3. dozun nedeni bu” diye konuştu.‘Hatırlatıcı dozdan 6 ay sonra antikor düzeyleri düşük görünürse tekrar bir hatırlatıcı doz söz konusu olabilir’İlerleyen dönemlerde tekrar hatırlatıcı dozların gündeme alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Prof. Dr. Bulut şu cevabı verdi:
ingiltere
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Burcu Okutan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
Burcu Okutan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050212422_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_d3f8dc595ec9a87a8ebc009c9f8bb524.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ingiltere, israil, türkiye, dünya sağlık örgütü (dsö), ttb, pfizer, vedat bulut, aşı, fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19, biontech , türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, sinovac, üçüncü doz

Biontech aşısını tamamlamış olanlar için ‘hatırlatma dozu’ gerekli mi?

16:49 12.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC Pfizer-BioNTech
 Pfizer-BioNTech - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
Abone ol
Burcu Okutan - Sputnik Türkiye
Burcu Okutan
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Türkiye, 11 Kasım itibariyle 18 yaşında olup Biontech aşısının 2 dozunu da tamamlamış olanlar için de ‘hatırlatıcı doz’ uygulamasını başlattı. Sputnik, bunun neden gerekli olduğunu TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ile konuştu. Bulut’a göre bunun sebebi, dünyada henüz sağlanamış olan küresel bağışıklık ve bu nedenle ortaya çıkan varyantlar.
Kovid-19 pandemisinde aşı uygulamaların tüm dünyada genişleyerek devam ediyor. Sinovac aşısı için zaten 3 ve 4. doz uygulamasına başlamış olan Türkiye, 11 Kasım itibariyle 18 yaş üzeri olan herkese koronavirüs hatırlatma dozunu açmış bulunuyor. Koca Bilim Kurulu ardından yaptığı yazılı açıklamada “mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabilecek” ifadelerini kullandı.

Hangi ülkelerde uygulanıyor?

Hatırlatma dozunu dünyada uygulayan tek ülke Türkiye değil. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Ekim ayı içerisinde hem Pfizer/Biontech hem de Moderna aşıları için 3. dozu tavsiye etmesiyle, Almanya 70 yaş üzerine bu dozun önünü açtı. Fransa da 65 yaş üstüne aynı uygulamayı açarken, Avusturya 18 yaş üzerindekilere 3. doz uygulamasını önerdi. İngiltere Sağlık Bakanlığı, 50 yaş üzerindekilere, rahatsızlığı bulunanlara gençlere ve sağlık çalışanlarına takviye aşı uygulanacağını bildirdi.
İsrail ise bu uygulamaya erken başlayan ülkelerden. Zira Temmuz ayı sonunda ülke 3. doz uygulamasına başladı. ABD de 65 yaş üstü ve sağlık problemi olan 50 yaş üstüne bu doz uygulanmaya başlandı. Pfizer/Biontech aynı zamanda ABD’de 3. doz güçlendiricisinin 18 yaşın üstündekilere uygunluğu konusunda Gıda ve ilaç Dairesi'nden (FDA) onay da istedi.
Dünya Sağlık Örgütü ise Ağustos ayında yaptığı açıklamada bu uygulamanın, aşılama dozu düşük ülkelerin aşıya ulaşmasını kolaylaştırmak adına ertelenmesini gerektiğini söylüyor.

Araştırmalar ne diyor?

İsrail’de yapılan bir araştırmada, 2 doz ve 3. doz aşı olanlar karşılaştırıldı. The Lancet’te sonuçları yayınlanmış olan araştırmaya göre, 3. doz aşısını yaptırmış olan, diğerlerine göre yüzde 93 daha az hastaneye yattı, ölüm oranları yüzde 81 daha az oldu.
Pfizer/Biontech ise kendi geliştirdiği koronavirüs aşısının üçüncü dozunun yüzde 95.6 oranında etkili olduğunu açıkladı. Pfizer'dan yapılan açıklamada, '16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla' yapılan üçüncü klinik denemenin 'Delta'nın yaygın varyant olduğu bir dönemde hastalığa karşı yüzde 95.6'lık etkinlik gösterdiği' belirtildi.
Sputnik, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ile hatırlatma dozunun ne olduğunu ve uygulanma nedenini konuştu.

‘Araştırmalar hatırlatıcı dozun şiddetli hastalığı 19.5 kat azaltığı yönünde’

Hatırlatıcı dozun, aradan zaman geçip bağışıklığın düştüğü dönemde uygulanmaya başladığını anlatan Bulut, “Şu anda bahsedilen 2 Biontech’in üzerine yapılan. Bununla ilgili verilerde, 6-8 ay sonra antikorlar düşüyor. Yapılan 3. dozda ise büyük bir fark sağlanıyor. Örneğin, 5 ay sonra yapılan 3. doz araştırmasında hastalığı 11.5 kat, şiddetli hastalığı ise 19.5 kat azalttığını gösteren yayınlar var. Bu nedenle de bazı ülkeler hatırlatıcı doza başladılar. Türkiye de özellikle yaşlı, sağlık sektörü çalışanları ve risk gruplarında bu 3. dozu açmıştı. Şimdi de daha geniş kitleye indirdi” dedi.

‘Gelişen varyantlar aşılarının koruyuculuğunu azalttı, bilimsel çalışmalar hatırlatıcı dozun yapılmasında yarar olduğunu gösterdi’

Gelişen varyantlar sebebiyle aşılarda koruyuculuk miktarının azaldığının altını çizen Bulut “Biontech aşısı ABD ve Avrupa’da lisanslandı, ruhsatlandırıldı. Bu aşamadan sonra faz-4 dediğimiz aşamaya geçilir. Faz-3 tüm ruhsatlandırılma öncesi aşamalardır ama faz-4 toplum içerisinde kullanılırken ölçülenlerdir. Örneğin, bir kişide antikor oluşturması, koruması ile bilgi faz-3’te elde edilir ama toplum içerisinde etkililiği de ölçülür. Bu ölçümler süre içerisinde, çünkü veriler daha yeni elde edilmeye başladı. Bilimsel veriler doğrultusunda kararlar veriliyor. Bu bilimsel veriler ise bizi şunu gösterdi. Gelişen varyantlar nedeniyle koruyuculuk bir miktar azalıyor. Bu varyantlara karşı hatırlatıcı dozun yapılmasında yarar olduğunu bilimsel kanıtlar bize gösterdi ifadelerini kullandı.

‘3. dozun nedeni henüz dünyanın yüzde 41.5’inin aşılanmış olması’

Varyantların gelişmesinin sebebinin dünyada küresel bağışıklığın sağlanamamasından kaynaklandığını vurgulayan Bulut, “Hiçbir aşının koruyuculuğu yüzde 100 değildir. Bu varyantların gelişmesinin nedeni ise aşıyı tüm dünyaya yayamadığımız ve henüz dünyanın yüzde 41.5’i aşılanabildiği için. Aslında dünyanın bunu küresel olarak çözüp, tüm gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeleri de kapsayacak şekilde üretimi yaygınlaştırıp herkese bu aşıyı yapabilseydi zaten şu anda pandemiden söz edilemeyecekti. Ancak şu anda tüm dünyada temel sorun gelişen varyantlar. Dünyada yüzde 41.5 çok yetersiz bir oran, bunu yüzde 85’e ulaştırmak gerekiyor. 3. dozun nedeni bu diye konuştu.

‘Hatırlatıcı dozdan 6 ay sonra antikor düzeyleri düşük görünürse tekrar bir hatırlatıcı doz söz konusu olabilir’

İlerleyen dönemlerde tekrar hatırlatıcı dozların gündeme alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Prof. Dr. Bulut şu cevabı verdi:
“Bunu ancak 4-6 ay sonrasında çıkacak verilerle değerlendirebiliriz. Araştırmalarda,antikor sürelerinin ne kadar devam edeceğine dair veriler toplanıyor. Belki de önümüzdeki 4-6 ay içerisinde dünya nüfusunun yüzde 85’ini aşılamış olacağız, küresel bir bağışıklığı sağlamış olacağız. Artık burada toplumsal değil, küresel bir bağışıklıktan söz ediyoruz. Hatırlatıcı dozdan 6 ay sonra antikor düzeyleri düşük görünürse tekrar bir hatırlatıcı doz söz konusu olabilir.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:13Bakan Varank: Geçtiğimiz yıl Ar-Ge harcamaları yüzde 20 artarak 55 milyar liraya yükseldi
18:10LPG'ye 25 kuruşluk daha zam gelecek
17:53Call of Duty Müslüman oyunculardan özür diledi
17:42Fransa'da Elysee Sarayı'nda görev yapan bir askere tecavüz soruşturması açıldı
17:39Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz
17:22Beyoğlu'nda gelin ve damadın nikah günü evi yandı
17:13İYİ Parti, seçim güvenliği sistemi geliştirdi: İRİS
17:12Belarus Savunma Bakanı Hrenin: Rusya'yı ulusal güvenliğimizi sağlama sürecine dahil etmeye hazırız
17:03Rusya, bir hava indirme birliğini Grodno'da yapılacak tatbikat için Belarus'a gönderdi
17:02Canlı yayında itiraf etti: Neslihan Batur'un, sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
17:00Rusya semalarında tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü
16:57Bursa'da çevre yolunda trafik kazası: 10 yaralı
16:50Putin’den Kovid-19 aşısı onay süreçlerinin hızlandırılması çağrısı
16:49Biontech aşısını tamamlamış olanlar için ‘hatırlatma dozu’ gerekli mi?
16:47Musk'tan 25 milyar dolarlık en pahalı tweetin ardından hisse satışına devam
16:467 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açan 'şırınga çikolata' davası sanığı: Denetimimde bu ürün yoktu
16:45Felçli fareler jel tedavisiyle 4 hafta içinde yürüdü
16:38Rusya ile Fransa'nın dışişleri ve savunma bakanları Paris’te bir araya geldi
16:36Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüsle mücadelede aldıkları yeni kararları açıkladı
16:32Futbol maçları, basın mensuplarına tam kapasite açıldı