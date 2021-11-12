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https://tr.sputniknews.com/20211112/bisikletiyle-heykeli-dikilen-ismail-zengin-hayatini-kaybetti-1050724601.html
Bisikletiyle heykeli dikilen İsmail Zengin hayatını kaybetti
Bisikletiyle heykeli dikilen İsmail Zengin hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bisikletiyle birlikte heykeli dikilen İsmail Zengin 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T07:08+0300
2021-11-12T07:08+0300
2021-11-12T07:07+0300
yaşam
ölüm
bisiklet
heykel
itfaiye
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bisikletiyle birlikte heykeli dikilen İsmail Zengin vefat etti.55 yıl önce doktor tavsiyesiyle bisiklete binmeye başlayan emekli İtfaiye Amiri İsmail Zengin'in heykeli Pehlivanlar Mahallesine dikilmişti.79 yaşındaki Zengin hayatını kaybetti. Zengin’den geriye bisikletli heykeli kaldı.İsmail Zengin’ in cenazesi yarın Pehlivanlar Mahalle Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.
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ölüm, bisiklet, heykel, itfaiye
Bisikletiyle heykeli dikilen İsmail Zengin hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bisikletiyle birlikte heykeli dikilen İsmail Zengin 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bisikletiyle birlikte heykeli dikilen İsmail Zengin vefat etti.
55 yıl önce
doktor tavsiyesiyle bisiklete binmeye başlayan emekli İtfaiye Amiri İsmail Zengin'in heykeli Pehlivanlar Mahallesine dikilmişti.
79 yaşındaki Zengin hayatını kaybetti. Zengin’den geriye bisikletli heykeli kaldı.
İsmail Zengin’ in cenazesi yarın
Pehlivanlar Mahalle Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.