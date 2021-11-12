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Blinken: Rusya ordusu, Ukrayna sınırında düzensiz faaliyetler yürütüyor
Blinken: Rusya ordusu, Ukrayna sınırında düzensiz faaliyetler yürütüyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ordusunun Ukrayna sınırında düzensiz faaliyetler yürüttüğünü öne sürerek Washington'un yaşananlara anlam... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T19:38+0300
2021-11-12T19:38+0300
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Washington'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Blinken, "Rus ordusunun Ukrayna sınırında gözlemlediğimiz bazı düzensiz faaliyetlerinden endişeliyiz" dedi.Blinken, 'Rusya'nın niyetinin ne olduğu'nun sorulması üzerine "Rusya'nın niyetleri hakkında konuşamam, onların ne olduğunu bilmiyoruz" yanıtını verdi.'Belarus'a karşı çeşitli nüfuz seçeneklerini gözden geçiriyoruz'Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizine değinen Blinken, Washington'un Minsk'e nüfuz etmek için farklı araçları kullanma ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.Belarus'un göçmen sorununu siyasi araç olarak kullanma girişimlerinden çok endişeli olduklarını kaydeden Blinken, şu anda olası yaptırımlar hakkında konuşmak istemediğinin, Washington'un elindeki çeşitli araçları gözden geçirdiklerinin altını çizdi.
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abd, rusya, antony blinken

Blinken: Rusya ordusu, Ukrayna sınırında düzensiz faaliyetler yürütüyor

19:38 12.11.2021
© REUTERS / Olivier DoulieryAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / Olivier Douliery
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ordusunun Ukrayna sınırında düzensiz faaliyetler yürüttüğünü öne sürerek Washington'un yaşananlara anlam veremediğini söyledi.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Washington'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Blinken, "Rus ordusunun Ukrayna sınırında gözlemlediğimiz bazı düzensiz faaliyetlerinden endişeliyiz" dedi.

Blinken, 'Rusya'nın niyetinin ne olduğu'nun sorulması üzerine "Rusya'nın niyetleri hakkında konuşamam, onların ne olduğunu bilmiyoruz" yanıtını verdi.

'Belarus'a karşı çeşitli nüfuz seçeneklerini gözden geçiriyoruz'

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizine değinen Blinken, Washington'un Minsk'e nüfuz etmek için farklı araçları kullanma ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.

Belarus'un göçmen sorununu siyasi araç olarak kullanma girişimlerinden çok endişeli olduklarını kaydeden Blinken, şu anda olası yaptırımlar hakkında konuşmak istemediğinin, Washington'un elindeki çeşitli araçları gözden geçirdiklerinin altını çizdi.
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