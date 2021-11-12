DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Britanya, nihayet geri adım atıp Assange'ın hapiste evlenmesine izin verdi
11:24 12.11.2021 (güncellendi: 12:02 12.11.2021)
© Fotoğraf : Twitter/Stella Moris@StellaMoris1Julian Assange ile partneri ve çocuklarının annesi avukat Stella Moris
© Fotoğraf : Twitter/Stella Moris@StellaMoris1
ABD'nin sızdırılan gizli belgelerini yayımlayarak savaş suçu ve insanlığa karşı suç dahil yasadışı faaliyetlerini ifşa eden WikiLeaks'in kurucusuna 11 yıldır hayatı zinden edenler, ellerinde yasal kamuflajın kalmadığı noktada Julian Assange'ın hapiste evlenmesini engellemeye son verdi.
Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden dışarı adım atamazken Nisan 2019'da polis operasyonuyla zorla çıkarılıp maksimum güvenlik hapishanesi Belmarsh'da tutulan Julian Assange'la evlenebilmeleri için partneri ve çocuklarının annesi Stella Moris'in başlattığı yasal süreç, son dakikada olumlu yanıt aldı.
'Temel hakka yasadışı müdahale'
Halihazırda ABD'nin casusluk suçlamasıyla iade talep ettiği davada yargılanan Assange'la 2011'de savunma ekibine katıldığında tanışan avukat Stella Moris, Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:
"İyi haber: Britanya hükümeti mühletin dolmasına 24 saat kala geri adım attı. Artık Julian'la Belmarsh hapishanesinde evlenme iznimiz var. Rahatladım ama evlilikle ilgili temel hakkımıza yasadışı müdahaleyi durdurmak için yasal eyleme ihtiyaç olmasından ötürü hala kızgınım."
Good news: UK government has backed down 24h before the deadline.— Stella Moris #FreeAssangeNOW (@StellaMoris1) November 11, 2021
Julian and I now have permission to marry in Belmarsh prison.
I am relieved but still angry that legal action was necessary to put a stop to the illegal interference with our basic right to marry.#Assange pic.twitter.com/pevOrfsPzd
'Britanya hükümetinin ürkütücü unsurlarının tekinsiz davranışları'
Assange'dan 4 ve 2 yaşında iki erkek çocuğu olan Moris, 'Britanya hükümetinin ürkütücü unsurlarının evlilik planlarına gayri meşru şekilde müdahale etmek için haksız, mantıksız ve tekinsiz davranışlarda bulunduğunu' ifade ederek Adalet Bakanı Raab ve Belmarsh Müdürü Jenny Louis'e cuma günü dava açmıştı.
'Washington'a veto yetkisi vermek demek'
5 yıldır nişanlı Assange ile Moris, mayıs ayından beri maksimum güvenlikli cezaevinin yetkililerinden nikah töreni düzenlemek için izin istiyordu. Sonunda gelen yanıtta, konunun Kraliyet Savcılık Servisi'ne (CPS) havale edildiği söylendi.
Moris ise 'Avustralya yurttaşı yayıncıya karşı iade davalarında ABD hükümetini temsil eden CPS'ye evlilikle ilgili kararın havale edilmesinin Washington'a veto yetkisi vermek anlamına geldiğini' belirterek ekledi: "Bu tam bir rezalet."
Julian Assange's fiancee @StellaMoris1 explains why they are suing the UK government over their refusal to allow the couple to marry while Assange remians detained for his publishing #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/zG2Wk7gxUm— WikiLeaks (@wikileaks) November 10, 2021
'Politikacılarla istihbarat servislerinin konusu değil'
'Evlilik talebine yapılan müdahalenin hiçbir meşru nedeninin olmadığını, sadece Assange'ı psikolojik olarak yıkmayı amaçladığını' söyleyen avukat, “Bu gerçekten temel, elzem, insani bir şey ve istihbarat servisleri, politikacılarımız veya başka birini ilgilendiren bir mesele değil” vurgusunu yaptı.
'Olağan şekilde alındı' açıklaması
Cezaevi Hizmetleri Sözcüsü ise "Assange'ın başvurusu, cezaevi müdürü tarafından diğer tüm mahkumlara yapıldığı gibi olağan şekilde alındı, değerlendirildi ve işleme alındı" açıklamasını getirdi.
WikiLeaks, 2006 yılında kurulmasına rağmen, uluslararası alanda patlamasını, 2010 yılında ABD'nin Afganistan ve Irak'taki savaş suçlarına dair resmi belgeleri yayımlayarak yaşadı. Yine 2010'da Britanya yargısı, Assange'ın iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar verdi. Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Assange hakkındaki tecavüz davaları 2017'de İsveç yargısı tarafından düşürüldü. Ekvador'da iktidarın değişmesiyle sığınma hakkı geri alınan Assange, ABD'ye iade edilirse 175 yıl hapis cezası alabilir.