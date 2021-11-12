https://tr.sputniknews.com/20211112/bursada-cevre-yolunda-trafik-kazasi-10-yarali-1050745704.html

Bursa'da çevre yolunda trafik kazası: 10 yaralı

Bursa'da çevre yolunda trafik kazası: 10 yaralı

Bursa'da İzmir-İstanbul-Ankara çevre yolunda bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken, alev alan... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T16:57+0300

2021-11-12T16:57+0300

2021-11-12T17:06+0300

bursa

türkiye

trafik kazası

servis

yaralı

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Bursa'da aynı istikamete giden Nazlı Ş. idaresindeki otomobil ile Vehbi Ö. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı. Minibüs takla atarken, otomobil kullanılmaz hale geldi.Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı.Olay yerine 10 ambulans sevk edilirken, yaralılar yakındaki Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.Kazanın önde seyreden servis minibüsünün dönülmez yerde U dönüşü yaptığı sırada otomobil sürücünün çarpmasıyla meydana geldiği, trafik ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211112/bahcelievler-d-100de-zincirleme-kaza-trafik-tamamen-durdu-1050741904.html

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bursa, trafik kazası, servis, yaralı