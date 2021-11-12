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Bursa'da çevre yolunda trafik kazası: 10 yaralı
Bursa'da çevre yolunda trafik kazası: 10 yaralı
Bursa'da İzmir-İstanbul-Ankara çevre yolunda bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken, alev alan... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T16:57+0300
2021-11-12T16:57+0300
2021-11-12T17:06+0300
bursa
türkiye
trafik kazası
servis
yaralı
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Bursa'da aynı istikamete giden Nazlı Ş. idaresindeki otomobil ile Vehbi Ö. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı. Minibüs takla atarken, otomobil kullanılmaz hale geldi.Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı.Olay yerine 10 ambulans sevk edilirken, yaralılar yakındaki Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.Kazanın önde seyreden servis minibüsünün dönülmez yerde U dönüşü yaptığı sırada otomobil sürücünün çarpmasıyla meydana geldiği, trafik ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/bahcelievler-d-100de-zincirleme-kaza-trafik-tamamen-durdu-1050741904.html
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Bursa'da çevre yolunda trafik kazası: 10 yaralı 16:57 12.11.2021 (güncellendi: 17:06 12.11.2021)
Bursa'da İzmir-İstanbul-Ankara çevre yolunda bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken, alev alan otomobil sürücüler tarafından tüple söndürüldü.
Bursa'da aynı istikamete giden Nazlı Ş. idaresindeki otomobil ile Vehbi Ö. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı. Minibüs takla atarken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaza sonrası otomobilde
yangın çıktı.
Olay yerine 10 ambulans sevk edilirken, yaralılar yakındaki Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Kazanın önde seyreden servis minibüsünün dönülmez yerde U dönüşü yaptığı sırada otomobil sürücünün çarpmasıyla meydana geldiği, trafik ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.