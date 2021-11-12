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Bursa'da engelli bir kişi özel halk otobüsüne alınmadı
Bursa'da engelli bir kişi özel halk otobüsüne alınmadı
Bursa'da özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli bir kişi, iddiaya göre, sürücü tarafından otobüse alınmadı. Yaşanan tartışma ise kameralar tarafından... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T14:58+0300
2021-11-12T15:04+0300
engelli
türkiye
bursa
otobüs
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Bursa'da iddiaya göre, tekerlekli sandalyesi ile özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli bir vatandaş, yanında bulunan refakatçısı ile sürücü tarafından otobüse alınmadı. Engelli rampasını açmayan sürücü, yoluna devam etmeye çalıştı ancak, engelli vatandaş ve otobüsteki yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Bu anlar ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
https://tr.sputniknews.com/20210328/kamil-koc-otobusunde-engelli-yolcuya-temizlik-yaptirildi-iddiasi-1044136997.html
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engelli, bursa, otobüs

Bursa'da engelli bir kişi özel halk otobüsüne alınmadı

14:58 12.11.2021 (güncellendi: 15:04 12.11.2021)
© İHABursa, özel halk otobüsü
Bursa, özel halk otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA
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Bursa'da özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli bir kişi, iddiaya göre, sürücü tarafından otobüse alınmadı. Yaşanan tartışma ise kameralar tarafından görüntülendi.
Bursa'da iddiaya göre, tekerlekli sandalyesi ile özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli bir vatandaş, yanında bulunan refakatçısı ile sürücü tarafından otobüse alınmadı.
Engelli rampasını açmayan sürücü, yoluna devam etmeye çalıştı ancak, engelli vatandaş ve otobüsteki yolcuların tepkisiyle karşılaştı.
Bu anlar ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik yaptırıldı’ iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2021
DÜNYA
Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik yaptırıldı’ iddiası
28 Mart, 16:40
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