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Çalışan, sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti
Çalışan, sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti
İngiltere'de sinema salonunda çalışan kişi, salonda yaşananları TikTok hesabı üzerinden tek tek anlattı. Sinema çalışanı, film izlemeye diye gelip sürekli... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T16:32+0300
2021-11-12T16:37+0300
sinema
dünya
ingiltere
cinsel ilişki
ifşa
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve kentteki bir sinema salonunda çalışan kişi, TikTok hesabı üzerinden sinema salonunda yaşananlara ilişkin dikkat çeken paylaşımlar yaptı.Haberler.com’un aktardığına göre çalışan, salonda film izlemeye diye gelip sürekli cinsel ilişkiye giren çifte ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.‘Biz her şeyi görüyoruz, gece görüş gözlüklerimiz var’Çalışan, insanların görünmediğini sandığını belirterek, "Buraya film izlemeye gelip, gizli gizli ilişkiye giriyorlar ve görünmediklerini sanıyorlar ancak gece görüş gözlüklerimiz olduğu için her şeyi görüyoruz. Bir çift sürekli gelip sinemada ilişkiye giriyor ve bizim bu durumu bildiklerimizden haber dar değiller" ifadelerini kullandı.‘Güvenlik kamerasından izliyoruz’Genç kız, salonda tüm olup bitenleri güvenlik kamerasından izlediklerini dile getirdi. Müşterilerin sık sık kameralarla ilgili soru sorduğunu anlatan genç kız, kameraların her yerde olduğuna dair bilgi vermelerine rağmen bu tarz olaylarla çok sık karşılaştıklarını belirtti.Sinema çalışanı kız, çiftlerin yer aldığı bir güvenlik kamerası da paylaştı ancak kamerada çiftler net görünmüyor.
https://tr.sputniknews.com/20191230/kadinlari-you-are-beautiful-diyerek-taciz-eden-sahislara-dava-acildi-1040935641.html
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sinema, ingiltere, cinsel ilişki, ifşa

Çalışan, sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti

16:32 12.11.2021 (güncellendi: 16:37 12.11.2021)
© TikTokİngiltere'de sinema salonunda çalışan kadın
İngiltere'de sinema salonunda çalışan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© TikTok
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İngiltere'de sinema salonunda çalışan kişi, salonda yaşananları TikTok hesabı üzerinden tek tek anlattı. Sinema çalışanı, film izlemeye diye gelip sürekli cinsel ilişkiye giren çifti güvenlik kameralarından izlediklerini söyledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve kentteki bir sinema salonunda çalışan kişi, TikTok hesabı üzerinden sinema salonunda yaşananlara ilişkin dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
Haberler.com’un aktardığına göre çalışan, salonda film izlemeye diye gelip sürekli cinsel ilişkiye giren çifte ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

‘Biz her şeyi görüyoruz, gece görüş gözlüklerimiz var’

Çalışan, insanların görünmediğini sandığını belirterek, "Buraya film izlemeye gelip, gizli gizli ilişkiye giriyorlar ve görünmediklerini sanıyorlar ancak gece görüş gözlüklerimiz olduğu için her şeyi görüyoruz. Bir çift sürekli gelip sinemada ilişkiye giriyor ve bizim bu durumu bildiklerimizden haber dar değiller" ifadelerini kullandı.

‘Güvenlik kamerasından izliyoruz’

Genç kız, salonda tüm olup bitenleri güvenlik kamerasından izlediklerini dile getirdi. Müşterilerin sık sık kameralarla ilgili soru sorduğunu anlatan genç kız, kameraların her yerde olduğuna dair bilgi vermelerine rağmen bu tarz olaylarla çok sık karşılaştıklarını belirtti.
Sinema çalışanı kız, çiftlerin yer aldığı bir güvenlik kamerası da paylaştı ancak kamerada çiftler net görünmüyor.
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