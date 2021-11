https://tr.sputniknews.com/20211112/calisan-sinema-salonunda-cinsel-iliskiye-giren-ciftleri-ifsa-etti-1050744008.html

Çalışan, sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti

Çalışan, sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti

İngiltere'de sinema salonunda çalışan kişi, salonda yaşananları TikTok hesabı üzerinden tek tek anlattı. Sinema çalışanı, film izlemeye diye gelip sürekli... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T16:32+0300

2021-11-12T16:32+0300

2021-11-12T16:37+0300

sinema

dünya

ingiltere

cinsel ilişki

ifşa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050743575_0:0:651:367_1920x0_80_0_0_eb388ff8b4cbeca805606765dc19112e.jpg

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve kentteki bir sinema salonunda çalışan kişi, TikTok hesabı üzerinden sinema salonunda yaşananlara ilişkin dikkat çeken paylaşımlar yaptı.Haberler.com’un aktardığına göre çalışan, salonda film izlemeye diye gelip sürekli cinsel ilişkiye giren çifte ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.‘Biz her şeyi görüyoruz, gece görüş gözlüklerimiz var’Çalışan, insanların görünmediğini sandığını belirterek, "Buraya film izlemeye gelip, gizli gizli ilişkiye giriyorlar ve görünmediklerini sanıyorlar ancak gece görüş gözlüklerimiz olduğu için her şeyi görüyoruz. Bir çift sürekli gelip sinemada ilişkiye giriyor ve bizim bu durumu bildiklerimizden haber dar değiller" ifadelerini kullandı.‘Güvenlik kamerasından izliyoruz’Genç kız, salonda tüm olup bitenleri güvenlik kamerasından izlediklerini dile getirdi. Müşterilerin sık sık kameralarla ilgili soru sorduğunu anlatan genç kız, kameraların her yerde olduğuna dair bilgi vermelerine rağmen bu tarz olaylarla çok sık karşılaştıklarını belirtti.Sinema çalışanı kız, çiftlerin yer aldığı bir güvenlik kamerası da paylaştı ancak kamerada çiftler net görünmüyor.

https://tr.sputniknews.com/20191230/kadinlari-you-are-beautiful-diyerek-taciz-eden-sahislara-dava-acildi-1040935641.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sinema, ingiltere, cinsel ilişki, ifşa