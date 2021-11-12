Çalışma koşullarından şikayet eden kuryenin işten çıkarıldığı iddia edildi

Geçen ay gerçekleştirilen bir sokak röportajında “Günde 14 saat çalışıyorum. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?” sözleriyle gündeme gelen Getir kuryesinin işten çıkarıldığı iddia edildi.Bahsi geçen iddia sosyal medyada “Bu kurye kardeşimizi hatırladınız mı? Gerçekleri insanların suratına bir bir vurduğu için Getir tarafından işten çıkarıldı'' sözleriyle paylaşıldı. Paylaşılan iddia üzerine birçok Twitter kullanıcısı Getir’e tepki gösterdi. Getir'den açıklamaGetir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kuryenin sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, "Bu kişi esnaf kurye olarak kendi hesabına Vigo şirketi ile çalışmaktaydı. Kurye bahsi geçen açıklamaları 1.5 ay önce yapmıştır ve bununla ilgili herhangi bir yaptırıma uğramamıştır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu nedeniyle detayları açıklayamasak da Vigo şirketinden aldığımız bilgiye göre iş disiplini ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırılmıştır. Bu kararın kuryenin daha önce yaptığı açıklama ile herhangi bir ilgisi yoktur" denildi. Kurye olarak çalışan kişi, sokak röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:“Günde 14 saat çalışıyorum. Şurada bir yerde araba çarpsın bana, öleyim, bak samimi söyleyeyim ‘Niye öldüm lan dur yaşayacaktım demem’ yani, vallahi de demem. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?”
Sokak röportajında günde 14 saat çalıştığını söyleyerek koşullardan şikayet eden kuryenin işine son verildiği iddia edildi. Getir, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Geçen ay gerçekleştirilen bir sokak röportajında “Günde 14 saat çalışıyorum. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?” sözleriyle gündeme gelen Getir kuryesinin işten çıkarıldığı iddia edildi.
Bahsi geçen iddia sosyal medyada “Bu kurye kardeşimizi hatırladınız mı? Gerçekleri insanların suratına bir bir vurduğu için Getir tarafından işten çıkarıldı'' sözleriyle paylaşıldı. Paylaşılan iddia üzerine birçok Twitter kullanıcısı Getir’e tepki gösterdi.
Getir'den açıklama
Getir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kuryenin sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Açıklamada, "Bu kişi esnaf kurye olarak kendi hesabına Vigo şirketi ile çalışmaktaydı. Kurye bahsi geçen açıklamaları 1.5 ay önce yapmıştır ve bununla ilgili herhangi bir yaptırıma uğramamıştır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu nedeniyle detayları açıklayamasak da Vigo şirketinden aldığımız bilgiye göre iş disiplini ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırılmıştır. Bu kararın kuryenin daha önce yaptığı açıklama ile herhangi bir ilgisi yoktur" denildi.
Kurye olarak çalışan kişi, sokak röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Günde 14 saat çalışıyorum. Şurada bir yerde araba çarpsın bana, öleyim, bak samimi söyleyeyim ‘Niye öldüm lan dur yaşayacaktım demem’ yani, vallahi de demem. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?”