https://tr.sputniknews.com/20211112/call-of-duty-musluman-oyunculardan-ozur-diledi-1050747686.html

Call of Duty Müslüman oyunculardan özür diledi

Call of Duty Müslüman oyunculardan özür diledi

Oyun geliştiricisi Activision-Blizzard, son oyunu Call of Duty: Vanguard'da Kuran sayfalarına yer verdiği için 'Müslüman oyunculardan' özür diledi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T17:53+0300

2021-11-12T17:53+0300

2021-11-12T17:53+0300

yaşam

müslüman

stalingrad

zombi

call of duty

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104208/57/1042085716_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2467ad2bee197eda38af8cf5c50f083d.jpg

Birinci şahıs nişancı oyunları serisi Call of Duty'nin yeni çıkan versiyonu 'Call of Duty: Vanguard' hakkında daha önce bazı ülkelerde boykot çağrısı yapılmıştı.SoL’da yer alan habere göre, tepkilerin sebebiyse oyunun ‘Zombi’ modundaki 'Stalingrad haritasında' bir zemine dağılmış, bazıları kana bulanmış Kuran'dan sayfaların bulunuyor olmasıydı.Activision-Blizzard dün Call of Duty Orta Doğu sosyal medya hesapları üzerinden bir özür yayımladı ve içeriği "duyarsız" olarak nitelendirdi. Şirket söz konusu detayın yanlışlıkla dahil edildiğini savundu. Arapça açıklamada “[Oyunda] olduğu gibi asla ortaya çıkmamalıydı; derinden özür dileriz” denildi.Haritadaki Kuran sayfaları daha sonra boş kağıtlarla değiştirildi.Şirket içi tacizler gündeme gelmiştiActivision-Blizzard Temmuz ayında, ofis içerisinde cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığınaa göz yumduğu hatta bunun körüklenmesine izin verdiği iddiasıyla işçileri tarafından mahkemeye verilmişti.Şirketteki çalışanların bir kısmı işten ayrılırken milyarlarca dolarlık oyun firması en sonunda yöneticileri arasında değişiklik yapmak zorunda kaldı.Skandalın ortasında şirket, cinsel tacizle suçlanan eski çalışanlarına yönelik oyun içi referansları bile kaldırdı. Şirket geçen ay, ‘güven kazanmak’ amacıyla 20 kişiyi işten çıkardı.

stalingrad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

müslüman, stalingrad, zombi, call of duty