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https://tr.sputniknews.com/20211112/canli-yayinda-itiraf-etti-neslihan-baturun-sevgilisi-tarafindan-olduruldugu-ortaya-cikti-1050745996.html
Canlı yayında itiraf etti: Neslihan Batur'un, sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Canlı yayında itiraf etti: Neslihan Batur'un, sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Müge Anlı'nın programında 3 gündür aranan 46 yaşındaki Neslihan Batur'un sevgilisi Habib Başar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Habib Başar, cinayeti... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T17:02+0300
2021-11-12T17:02+0300
türkiye
kadın cinayeti
müge anlı
kadına yönelik şiddet
kadın cinayetleri
cinayet
kadına yönelik taciz
müge anlı ile tatlı sert
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İstanbul Kartal’da yaşayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur, geçen hafta salı günü kayıplara karıştı. Annesine bir türlü ulaşamayan ve hayatından endişe eden N.K., Müge Anlı’nın programına başvurdu. Genç kız, annesinin kaybolduğu gün, son olarak, evli ve iki çocuk babası H.B. ile görüştüğünü belirtti ve “Annemin 1.5 yıldır sevgilisiydi. Son günlerde kavga ediyorlardı” dedi.Canlı yayında itiraf ettiBu bilgi üzerine bahsi geçen kişiye ulaşan Müge Anlı, H.B.’yi canlı yayına da çıkardı. H.B. canlı yayınlana programda, “Karımdan da, sevgilim Neslihan’dan da çok özür dilerim. Çok pişmanım” dedi. H.B., kayıp kadınla ilgili açıklamalarına devam ettiği sırada Müge Anlı stüdyosuna gelen, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı kayıp büro amirliği ekipleri H.B.’nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Köşeye sıkışan H.B., cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.Su kuyusunda bulunduH.B., Neslihan Batur’un 9 Kasım günü güvenlik görevlisi olarak çalıştığı atıl haldeki fabrikaya geldiğini belirtti. Tartıştıklarını ve 46 yaşındaki kadını öldürdüğünü belirten zanlı, Batur'u fabrika içinde bulunan kuyuya attığı itiraf etti. Üç gündür kayıp olarak aranan Neslihan Batur'un cansız bedeni, katil zanlısının gösterdiği 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211111/bosanma-asamasinda-oldugu-kocasi-tarafindan-bicaklanarak-olduruldu-1050707592.html
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kadın cinayeti, müge anlı, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, cinayet, kadına yönelik taciz, müge anlı ile tatlı sert

Canlı yayında itiraf etti: Neslihan Batur'un, sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

17:02 12.11.2021
© İHA / İHACinayeti canlı yayında itiraf etti
Cinayeti canlı yayında itiraf etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA / İHA
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Müge Anlı'nın programında 3 gündür aranan 46 yaşındaki Neslihan Batur'un sevgilisi Habib Başar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Habib Başar, cinayeti, canlı yayın sırasında itiraf etti. Başar, Neslihan Batur'un cesedini ise iş yerindeki kuyuya attığını söyledi.
İstanbul Kartal’da yaşayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur, geçen hafta salı günü kayıplara karıştı. Annesine bir türlü ulaşamayan ve hayatından endişe eden N.K., Müge Anlı’nın programına başvurdu.
Genç kız, annesinin kaybolduğu gün, son olarak, evli ve iki çocuk babası H.B. ile görüştüğünü belirtti ve “Annemin 1.5 yıldır sevgilisiydi. Son günlerde kavga ediyorlardı” dedi.
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Canlı yayında itiraf etti

Bu bilgi üzerine bahsi geçen kişiye ulaşan Müge Anlı, H.B.’yi canlı yayına da çıkardı. H.B. canlı yayınlana programda, “Karımdan da, sevgilim Neslihan’dan da çok özür dilerim. Çok pişmanım” dedi. H.B., kayıp kadınla ilgili açıklamalarına devam ettiği sırada Müge Anlı stüdyosuna gelen, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı kayıp büro amirliği ekipleri H.B.’nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Köşeye sıkışan H.B., cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

Su kuyusunda bulundu

H.B., Neslihan Batur’un 9 Kasım günü güvenlik görevlisi olarak çalıştığı atıl haldeki fabrikaya geldiğini belirtti. Tartıştıklarını ve 46 yaşındaki kadını öldürdüğünü belirten zanlı, Batur'u fabrika içinde bulunan kuyuya attığı itiraf etti.
Üç gündür kayıp olarak aranan Neslihan Batur'un cansız bedeni, katil zanlısının gösterdiği 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.
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