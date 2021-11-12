https://tr.sputniknews.com/20211112/cem-kucukten-hukumete-dostane-uyari-doviz-boyle-artmaya-devam-ederse-isler-zorlasacak-1050727478.html

Cem Küçük'ten hükümete 'dostane' uyarı: Döviz böyle artmaya devam ederse, işler zorlaşacak

Cem Küçük'ten hükümete 'dostane' uyarı: Döviz böyle artmaya devam ederse, işler zorlaşacak

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 10 liraya dayanan dolar kurunun artışını değerlendirdiği yazısında, "Döviz böyle artmaya devam ederse işler hükûmet... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T09:48+0300

2021-11-12T09:48+0300

2021-11-12T09:48+0300

ekonomi

cem küçük

dolar

asgari ücret

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Küçük, bugünkü köşe yazısında elektrikten doğalgaza, ilaçtan kozmetiğe birçok ürünün ithal olduğunu belirterek, "Ülkemizde elektrikten doğalgaza, ilaçtan kozmetiğe kadar birçok ürün ithal. Bu da fiyatların artması anlamına geliyor. İki sene önce 4 bin TL fena bir maaş değildi. Şimdi ise iki sene öncenin 2 bin TL’si gibi" diye yazdı. "Döviz artınca belki cari açığın kapanmasına etki ediyor ama halktaki algı başka türlü" diyen Küçük, 'Gene fakirleştik' söyleminin kulaktan kulağa yayıldığını söyledi. Küçük, "Hükümet memurlara son iki yılda yüzde 30 ila 40 arası zam verdi. Görece memur maaşları daha iyi. Ama özel sektör maaşları iyi değil" ifadelerini kullanarak asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini belirtti. Küçük, şöyle devam etti: "Asgari ücrete verilecek zam önemli. En az 4 bin TL, belki daha fazla olması bu bakımdan önemli. Maaşlara yapılan zamlar dövizin yükselmesiyle değersizleşiyorsa yapılan zammın bir anlamı kalmıyor.İşin bir diğer yanı da psikoloji. Ekonominin psikolojik etkileri de fazla. Dövizin yükselmesi halk üzerinde hep olumsuz etki yapmıştır. O yüzden dövizin düşmesi, düşmüyorsa sabit kalması önemli. Elbette serbest piyasadayız. Döviz devlet eliyle durdurulamaz.Şayet döviz böyle artmaya devam ederse işler hükûmet açısından zorlaşacak. Bu tür eleştirileri bizler gibi hükûmeti destekleyen yazarların dostane uyarısı olarak görün lütfen. Kamuoyu önünde tartışılmayan ya da dile getirilmeyen her sıkıntı ileride insanı tüketir.Dış politikada önemli işler yapan, askerî anlamda gelişen, savunma sanayiinde göz dolduran hükûmetimizin başı halk nezdinde ağrımasın."

https://tr.sputniknews.com/20211112/dolar-gune-997-seviyesinde-basladi-1050725472.html

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cem küçük, dolar, asgari ücret