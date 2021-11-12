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Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm
Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm
Komedyen Cem Yılmaz, "Beni Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4’üncü, 5’inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T01:28+0300
2021-11-12T01:28+0300
yaşam
cem yılmaz
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İş ve marka dünyasının yanı sıra ünlü isimlerin bir araya geldiği 'Brand Week Istanbul' saat 17.15’te Zorlu PSM’de düzenlendi.’Brand Week Istanbul’un ’Inspiration Hall’ bölümünde ’21.Yüzyılda Farklı Olmak’ başlıklı söyleşide komedyen Cem Yılmaz, Ralli Şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, voleybolcu Eda Erdem, soruları yanıtladı.Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren komedyen Cem Yılmaz, "Birçoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri’ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir. Murat Bey, sizi mesleğinizle taş devrine göndersek 'Pazarlama ile ilgili ne yapabilirim' diye kara kara düşünürsünüz. Reklamcı arkadaşım 'Orada ne yapacağım' diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok. Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4’üncü, 5’inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil, bu bir realite" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/cem-yilmazdan-ersan-kuneri-paylasimi-1050715504.html
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cem yılmaz, komedyen

Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm

01:28 12.11.2021
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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Komedyen Cem Yılmaz, "Beni Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4’üncü, 5’inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil, bu bir realite" dedi.
İş ve marka dünyasının yanı sıra ünlü isimlerin bir araya geldiği 'Brand Week Istanbul' saat 17.15’te Zorlu PSM’de düzenlendi.
’Brand Week Istanbul’un ’Inspiration Hall’ bölümünde ’21.Yüzyılda Farklı Olmak’ başlıklı söyleşide komedyen Cem Yılmaz, Ralli Şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, voleybolcu Eda Erdem, soruları yanıtladı.
Erşan Kuneri Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' paylaşımı
Dün, 22:19
Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren komedyen Cem Yılmaz, "Birçoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri’ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir. Murat Bey, sizi mesleğinizle taş devrine göndersek 'Pazarlama ile ilgili ne yapabilirim' diye kara kara düşünürsünüz. Reklamcı arkadaşım 'Orada ne yapacağım' diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok. Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4’üncü, 5’inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil, bu bir realite" ifadelerini kullandı.
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