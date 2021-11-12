https://tr.sputniknews.com/20211112/cumhurbaskani-erdogan-kimse-turk-devletleri-teskilatindan-rahatsiz-olmamali-1050747361.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T17:39+0300

2021-11-12T17:39+0300

2021-11-12T17:57+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kazakistan

azerbaycan

türk

açıklama

toplantı

zirve

imza töreni

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi Kapanışı ve İmza Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: -Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır.-Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız.-Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım Beyi bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin aksakalı olarak buradaki hizmetlerini sürdürecek.-Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz.-Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik.-Medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir.

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recep tayyip erdoğan, kazakistan, azerbaycan, türk, açıklama, toplantı, zirve, imza töreni