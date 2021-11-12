Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211112/cumhurbaskani-erdogan-kimse-turk-devletleri-teskilatindan-rahatsiz-olmamali-1050747361.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T17:39+0300
2021-11-12T17:57+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kazakistan
azerbaycan
türk
açıklama
toplantı
zirve
imza töreni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050747829_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_867daa3340eb5fea1cc3370e5363bb75.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi Kapanışı ve İmza Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: -Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır.-Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız.-Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım Beyi bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin aksakalı olarak buradaki hizmetlerini sürdürecek.-Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz.-Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik.-Medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir.
kazakistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050747829_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_bb6e451a0c96df3d4137b1c0f510bb9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, kazakistan, azerbaycan, türk, açıklama, toplantı, zirve, imza töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz

17:39 12.11.2021 (güncellendi: 17:57 12.11.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Türk Devletleri Teşkilatı'ndan rahatsız olmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Türk Devletleri Teşkilatı'ndan rahatsız olmamalı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi Kapanışı ve İmza Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
-Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır.
-Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız.
-Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım Beyi bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin aksakalı olarak buradaki hizmetlerini sürdürecek.
-Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz.
-Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik.
-Medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:13Bakan Varank: Geçtiğimiz yıl Ar-Ge harcamaları yüzde 20 artarak 55 milyar liraya yükseldi
18:10LPG'ye 25 kuruşluk daha zam gelecek
17:53Call of Duty Müslüman oyunculardan özür diledi
17:42Fransa'da Elysee Sarayı'nda görev yapan bir askere tecavüz soruşturması açıldı
17:39Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz
17:22Beyoğlu'nda gelin ve damadın nikah günü evi yandı
17:13İYİ Parti, seçim güvenliği sistemi geliştirdi: İRİS
17:12Belarus Savunma Bakanı Hrenin: Rusya'yı ulusal güvenliğimizi sağlama sürecine dahil etmeye hazırız
17:03Rusya, bir hava indirme birliğini Grodno'da yapılacak tatbikat için Belarus'a gönderdi
17:02Canlı yayında itiraf etti: Neslihan Batur'un, sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
17:00Rusya semalarında tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü
16:57Bursa'da çevre yolunda trafik kazası: 10 yaralı
16:50Putin’den Kovid-19 aşısı onay süreçlerinin hızlandırılması çağrısı
16:49Biontech aşısını tamamlamış olanlar için ‘hatırlatma dozu’ gerekli mi?
16:47Musk'tan 25 milyar dolarlık en pahalı tweetin ardından hisse satışına devam
16:467 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açan 'şırınga çikolata' davası sanığı: Denetimimde bu ürün yoktu
16:45Felçli fareler jel tedavisiyle 4 hafta içinde yürüdü
16:38Rusya ile Fransa'nın dışişleri ve savunma bakanları Paris’te bir araya geldi
16:36Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüsle mücadelede aldıkları yeni kararları açıkladı
16:32Futbol maçları, basın mensuplarına tam kapasite açıldı