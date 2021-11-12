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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Umurzakov ile görüştü. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T03:22+0300
2021-11-12T03:22+0300
2021-11-12T03:22+0300
türkiye
özbekistan
fuat oktay
sardor umurzakov
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Sardor Umurzakov ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.Baş başa gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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özbekistan, fuat oktay, sardor umurzakov
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Umurzakov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Sardor Umurzakov ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Baş başa gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.