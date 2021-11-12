Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

© AA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Sardor Umurzakov ile görüştü. Oktay, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Umurzakov ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.