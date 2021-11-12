https://tr.sputniknews.com/20211112/dani-alves-yeniden-barcelonada-1050755292.html

Dani Alves yeniden Barcelona'da

Dani Alves yeniden Barcelona'da

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, 2008-2016 yılları arasında kadrosunda yer alan Brezilyalı oyuncu Dani Alves ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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La Liga'da bu sezon şimdiye kadar kötü bir performans sergileyerek taraftarının tepkisini toplayan Barcelona, eski futbolcusu Dani Alves'i kadrosuna kattığını açıkladı.Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından Katalan ekibi, teknik direktörlüğü Xavi Hernandez'i getirmişti.Brezilyalı futbolcu, 2008-2016 yıllarında da Barcelona'da forma giymişti.Deneyimli sağ bek, Barcelona'da 6 kez La Liga şampiyonluğu, 3 kez de Şampiyonlar Ligi zaferi, ayrıca 4 Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Süper Kupa ve 3 Kulüpler Dünya Kupası kazanarak toplamda 23 kupa zaferi yaşadı.

https://tr.sputniknews.com/20211108/xavi-hernandez-barcelonaya-geri-dondu-1050591412.html

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ispanya, la liga, futbol, uefa şampiyonlar ligi, barcelona, maç, transfer, dani alves, katalonya