Deniz Akkaya: 40'ından sonra azanı teneşir paklar, şimdilerde görüyoruz

Eski manken Deniz Akkaya, “Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum” diye konuştu.'Uçuk bir tiptim'Akkaya sözlerine şöyle devam etti:“Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim. ‘Kırkından sonra azanı teneşir paklar’ diyoruz ya, biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız”Akkaya'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Eski manken Deniz Akkaya, "Geçmişte iyi ki de çılgın bir hayat yaşamışım" dedi. Ardından isim vermeden "40'ından sonra azanı teneşir paklar, şimdilerde görüyoruz" dedi.
Eski manken Deniz Akkaya, “Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum” diye konuştu.
'Uçuk bir tiptim'
Akkaya sözlerine şöyle devam etti:
“Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim. ‘Kırkından sonra azanı teneşir paklar’ diyoruz ya, biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız”