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https://tr.sputniknews.com/20211112/diyanet-cemaatlerde-mesafe-kurallarini-kaldirdi-1050738396.html
Diyanet cemaatlerde mesafe kurallarını kaldırdı
Diyanet cemaatlerde mesafe kurallarını kaldırdı
Koronavirüs salgını gerekçesiyle 1,5 yılı aşkın süredir cemaatlerde saf düzenine izin verilmiyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınladığı bir genelge ile bu... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T14:29+0300
2021-11-12T14:38+0300
diyanet başkanlığı
türkiye
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
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Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk koronavirüs vakası sonrasında 13 Mart'ta cami ve mescitlere tedbir ve kısıtlama getirilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde camiler 74 gün kapalı kalmış ve saf arasına boşluk verilmişti.81 ile gönderildiDiyanet İşleri Başkanlığından bugün 81 ile 'saf düzeni' hakkında bildiri gönderildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Erbaş'ın imzasıyla gönderilen kararla, yarından itibaren cami ve mescitlerde, temizlik ve maske kurallarına uymak şartlıya saflar yeniden sıklaştırılabilecek.Diyanet İşlerinden 'Cami ve Mescitlerde saf düzeni" başlığıyla gönderilen bildiri şu şekilde:"Covid-19 salgını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır.Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür."
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diyanet başkanlığı, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri

Diyanet cemaatlerde mesafe kurallarını kaldırdı

14:29 12.11.2021 (güncellendi: 14:38 12.11.2021)
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU-AW049904Namaz – cami - cemaatle namaz kılmak – koronavirüs
Namaz – cami - cemaatle namaz kılmak – koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU-AW049904
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Koronavirüs salgını gerekçesiyle 1,5 yılı aşkın süredir cemaatlerde saf düzenine izin verilmiyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınladığı bir genelge ile bu uygulamaya son verdi.
Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk koronavirüs vakası sonrasında 13 Mart'ta cami ve mescitlere tedbir ve kısıtlama getirilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde camiler 74 gün kapalı kalmış ve saf arasına boşluk verilmişti.

81 ile gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığından bugün 81 ile 'saf düzeni' hakkında bildiri gönderildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Erbaş'ın imzasıyla gönderilen kararla, yarından itibaren cami ve mescitlerde, temizlik ve maske kurallarına uymak şartlıya saflar yeniden sıklaştırılabilecek.
Diyanet İşlerinden 'Cami ve Mescitlerde saf düzeni" başlığıyla gönderilen bildiri şu şekilde:
"Covid-19 salgını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır.
Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür."
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