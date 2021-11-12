https://tr.sputniknews.com/20211112/diyanet-cemaatlerde-mesafe-kurallarini-kaldirdi-1050738396.html

Diyanet cemaatlerde mesafe kurallarını kaldırdı

Diyanet cemaatlerde mesafe kurallarını kaldırdı

Koronavirüs salgını gerekçesiyle 1,5 yılı aşkın süredir cemaatlerde saf düzenine izin verilmiyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınladığı bir genelge ile bu... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T14:29+0300

2021-11-12T14:29+0300

2021-11-12T14:38+0300

diyanet başkanlığı

türkiye

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

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Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk koronavirüs vakası sonrasında 13 Mart'ta cami ve mescitlere tedbir ve kısıtlama getirilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde camiler 74 gün kapalı kalmış ve saf arasına boşluk verilmişti.81 ile gönderildiDiyanet İşleri Başkanlığından bugün 81 ile 'saf düzeni' hakkında bildiri gönderildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Erbaş'ın imzasıyla gönderilen kararla, yarından itibaren cami ve mescitlerde, temizlik ve maske kurallarına uymak şartlıya saflar yeniden sıklaştırılabilecek.Diyanet İşlerinden 'Cami ve Mescitlerde saf düzeni" başlığıyla gönderilen bildiri şu şekilde:"Covid-19 salgını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır.Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür."

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diyanet başkanlığı, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri