https://tr.sputniknews.com/20211112/dolar-gune-997-seviyesinde-basladi-1050725472.html

Dolar güne 9.97 seviyesinde başladı

Dolar güne 9.97 seviyesinde başladı

Piyasalardaki hareketlilik haftanın son gününde de sürüyor. Dolar, güne 9.97 seviyesinde başladı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T07:40+0300

2021-11-12T07:40+0300

2021-11-12T07:39+0300

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Dolar/TL, ABD enflasyon verisinden sonra doların kuvvetlenmesi ve gelişen piyasa para birimlerinin genelini baskılamasıyla zirveyi yeniledi. Türk lirası son iki günde dolar karşısında yüzde 1.5 civarında değer kaybetti.Dün ABD enflasyon verisinden sonra 9,87'lere kadar tırmanan dolar kuru bugün 9.96'ı seviyesini aşarak tarihi zirveyi yeniledi.Euro/TL ise 11,40 seviyelerinde işlem görüyor.Uzmanlardan dolar açıklamasıUzmanlar, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ise ödemler dengesi eylülde 1 milyar 652 milyon fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.Uzmanlar, ABD'de enflasyon beklentilerine ilişkin seyrin dolar kuru üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 94.5 seviyesinin destek, 95.5'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

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