https://tr.sputniknews.com/20211112/dolar-tl-999u-gordu-1050749151.html

Dolar/TL 9.99’u gördü

Dolar/TL 9.99’u gördü

Dolar/TL kuru 9.99 seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T19:23+0300

2021-11-12T19:23+0300

2021-11-12T19:42+0300

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Dolar/TL, ABD enflasyon verisinden sonra doların kuvvetlenmesi ve gelişen piyasa para birimlerinin genelini baskılamasıyla zirveyi yeniledi.Son olarak 9.97 seviyesini gören dolar, 9.99 zirvesine ulaştı.Uzmanlardan dolar açıklamasıUzmanlar, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ise ödemler dengesi eylülde 1 milyar 652 milyon fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.Uzmanlar, ABD'de enflasyon beklentilerine ilişkin seyrin dolar kuru üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 94.5 seviyesinin destek, 95.5'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211111/dolartl-10-tlye-dayanirken-gozler-18-kasimda-merkez-bankasinda-1050731692.html

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