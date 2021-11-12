https://tr.sputniknews.com/20211112/dr-oz-trumpin-partisinden-aday-olacak-iddiasi-fethullah-guleni-turkiyeye-iade-eder-mi-1050742657.html

'Mehmet Öz, Trump'ın partisinden aday olacak' iddiası: 'Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade eder mi?'

'Mehmet Öz, Trump'ın partisinden aday olacak' iddiası: 'Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade eder mi?'

Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve Hürriyet yazarı 61 yaşındaki Mehmet Öz’ün, Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti’den gelecek yıl aday olacağı iddia edildi... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T16:00+0300

2021-11-12T16:00+0300

2021-11-12T16:05+0300

mehmet öz

dünya

fethullah gülen

donald trump

aday

senato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050742362_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1ac0de1641064f60d5876e03222a4bb3.jpg

ABD’li TV sunucusu Oprah Winfrey tarafından ‘Amerika’nın doktoru’ ilan edildikten sonra üne kavuşan cerrah ve televizyoncu Dr. Mehmet Öz’ün, yetiştiği eyalet olan Pennsylvania’dan siyasete katılmayı düşündüğü haberleri ABD’nin gündemine oturdu.‘Şu anda şovumuza odaklanmış durumda’Hürriyet’in aktardığına göre Dr. Öz’ün sözcüsü, yaptığı açıklamada “Dr. Oz, ABD Senatosu’na aday olması için cesaretlendirildi ancak şu anda şovumuza odaklanmış durumda” ifadesini kullandı.Trump’ın doktoruyduSon bir yıldır Pennsylvania’daki evinde yaşadığı ve bu eyalette oy kullandığı belirtilen Mehmet Öz’ün, gelecek yıl aday olmayacağı bilinen Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey’nin yerine aday olacağı iddia ediliyor. Öz, eski ABD Başkanı Trump’ın Oval Ofis’teki doktoru olarak da biliniyor.‘Tek başına dengeleri değiştirebilir’Habertürk gazetesi yazarı Oray Eğin konuyu değerlendirdiği köşe yazısında "Dr. Öz bize Fethullah’ı iade eder mi?" diye sorarak tartışmayı başlattı:'Anavatanın kendisine ihtiyacı olduğunu bilecek kadar akıllı'Köşesinde "Dr. Öz seçilirse ne kadar Türkiye dostu olur?" sorusuna da yanıt arayan Eğin, şu yanıtı verdi:"Senato’da THY reklamlarında oynayan bir Amerikalı Türk’ün görev yapması kağıt üzerinde Türkiye’nin bir dostu olduğu anlamına geliyor. Ama seçilirse Dr. Öz ne kadar Türkiye dostu olur? Bu sorunun yanıtı da paraya bakar. Dr. Öz anavatanın kendisine ne kadar ihtiyacı olduğunu bilecek kadar akıllı. Kongre’de Türkiye’nin tek bir dostu bile kalmadı. Senatörler S-400’ler yüzünden Türkiye’ye yaptırım kararı çıkarttı, ama aynı programa dahil olan Hindistan’ın benzer bir cezadan muaf tutulması için önerge verdiler. Kongre aynı zamanda FETÖ’nün kullanışlı figürü Enes Kanter’in cirit attığı bir yere de dönüştü; tek başına bir lobi makinesi olarak algıyı yönetiyor. Dahası Türkiye karşıtlığının sağı solu da yok. Hiçbir konuda uzlaşmayan iki parti Türkiye aleyhinde hemen aynı safta yer alabiliyor.Hal böyleyken Türkiye kökenli bir senatör kendi partisinden ya da koridorun diğer ucundan meslektaşlarını örgütleyebilir, algıyı değiştirebilir, Türkiye dostu davranabilir mi? Türkiye de bu seçimi yakından takip edecek, büyük ihtimalle ABD’deki bazı isimler üzerinden Öz’ün kampanyasına bağış yapılması ihtimali de değerlendirilecek."‘Türkiye dostu davranmayabilir’Eğin, Türkiye'nin Dr. Öz'ü seçim yarışında desteklemeden önce temkinli davranması gerektiğini de belirterek şu uyarılarda bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20201212/trump-mehmet-ozu-baskanlik-spor-fitness-ve-beslenme-konseyine-atayacak-1043387022.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet öz, fethullah gülen, donald trump, aday, senato