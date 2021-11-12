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https://tr.sputniknews.com/20211112/dr-oz-trumpin-partisinden-aday-olacak-iddiasi-fethullah-guleni-turkiyeye-iade-eder-mi-1050742657.html
'Mehmet Öz, Trump'ın partisinden aday olacak' iddiası: 'Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade eder mi?'
'Mehmet Öz, Trump'ın partisinden aday olacak' iddiası: 'Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade eder mi?'
Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve Hürriyet yazarı 61 yaşındaki Mehmet Öz’ün, Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti’den gelecek yıl aday olacağı iddia edildi... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T16:00+0300
2021-11-12T16:05+0300
mehmet öz
dünya
fethullah gülen
donald trump
aday
senato
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ABD’li TV sunucusu Oprah Winfrey tarafından ‘Amerika’nın doktoru’ ilan edildikten sonra üne kavuşan cerrah ve televizyoncu Dr. Mehmet Öz’ün, yetiştiği eyalet olan Pennsylvania’dan siyasete katılmayı düşündüğü haberleri ABD’nin gündemine oturdu.‘Şu anda şovumuza odaklanmış durumda’Hürriyet’in aktardığına göre Dr. Öz’ün sözcüsü, yaptığı açıklamada “Dr. Oz, ABD Senatosu’na aday olması için cesaretlendirildi ancak şu anda şovumuza odaklanmış durumda” ifadesini kullandı.Trump’ın doktoruyduSon bir yıldır Pennsylvania’daki evinde yaşadığı ve bu eyalette oy kullandığı belirtilen Mehmet Öz’ün, gelecek yıl aday olmayacağı bilinen Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey’nin yerine aday olacağı iddia ediliyor. Öz, eski ABD Başkanı Trump’ın Oval Ofis’teki doktoru olarak da biliniyor.‘Tek başına dengeleri değiştirebilir’Habertürk gazetesi yazarı Oray Eğin konuyu değerlendirdiği köşe yazısında "Dr. Öz bize Fethullah’ı iade eder mi?" diye sorarak tartışmayı başlattı:'Anavatanın kendisine ihtiyacı olduğunu bilecek kadar akıllı'Köşesinde "Dr. Öz seçilirse ne kadar Türkiye dostu olur?" sorusuna da yanıt arayan Eğin, şu yanıtı verdi:"Senato’da THY reklamlarında oynayan bir Amerikalı Türk’ün görev yapması kağıt üzerinde Türkiye’nin bir dostu olduğu anlamına geliyor. Ama seçilirse Dr. Öz ne kadar Türkiye dostu olur? Bu sorunun yanıtı da paraya bakar. Dr. Öz anavatanın kendisine ne kadar ihtiyacı olduğunu bilecek kadar akıllı. Kongre’de Türkiye’nin tek bir dostu bile kalmadı. Senatörler S-400’ler yüzünden Türkiye’ye yaptırım kararı çıkarttı, ama aynı programa dahil olan Hindistan’ın benzer bir cezadan muaf tutulması için önerge verdiler. Kongre aynı zamanda FETÖ’nün kullanışlı figürü Enes Kanter’in cirit attığı bir yere de dönüştü; tek başına bir lobi makinesi olarak algıyı yönetiyor. Dahası Türkiye karşıtlığının sağı solu da yok. Hiçbir konuda uzlaşmayan iki parti Türkiye aleyhinde hemen aynı safta yer alabiliyor.Hal böyleyken Türkiye kökenli bir senatör kendi partisinden ya da koridorun diğer ucundan meslektaşlarını örgütleyebilir, algıyı değiştirebilir, Türkiye dostu davranabilir mi? Türkiye de bu seçimi yakından takip edecek, büyük ihtimalle ABD’deki bazı isimler üzerinden Öz’ün kampanyasına bağış yapılması ihtimali de değerlendirilecek."‘Türkiye dostu davranmayabilir’Eğin, Türkiye'nin Dr. Öz'ü seçim yarışında desteklemeden önce temkinli davranması gerektiğini de belirterek şu uyarılarda bulundu:
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mehmet öz, fethullah gülen, donald trump, aday, senato

'Mehmet Öz, Trump'ın partisinden aday olacak' iddiası: 'Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade eder mi?'

16:00 12.11.2021 (güncellendi: 16:05 12.11.2021)
© REUTERSMehmet Öz, Donald Trump
Mehmet Öz, Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS
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Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve Hürriyet yazarı 61 yaşındaki Mehmet Öz’ün, Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti’den gelecek yıl aday olacağı iddia edildi. Habertürk yazarı Oray Eğin konuyla ilgili ‘Dr. Öz bize Fethullah’ı iade eder mi?’ sorusunu köşesine taşıdı.
ABD’li TV sunucusu Oprah Winfrey tarafından ‘Amerika’nın doktoru’ ilan edildikten sonra üne kavuşan cerrah ve televizyoncu Dr. Mehmet Öz’ün, yetiştiği eyalet olan Pennsylvania’dan siyasete katılmayı düşündüğü haberleri ABD’nin gündemine oturdu.

‘Şu anda şovumuza odaklanmış durumda’

Hürriyet’in aktardığına göre Dr. Öz’ün sözcüsü, yaptığı açıklamada “Dr. Oz, ABD Senatosu’na aday olması için cesaretlendirildi ancak şu anda şovumuza odaklanmış durumda” ifadesini kullandı.

Trump’ın doktoruydu

Son bir yıldır Pennsylvania’daki evinde yaşadığı ve bu eyalette oy kullandığı belirtilen Mehmet Öz’ün, gelecek yıl aday olmayacağı bilinen Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey’nin yerine aday olacağı iddia ediliyor. Öz, eski ABD Başkanı Trump’ın Oval Ofis’teki doktoru olarak da biliniyor.

‘Tek başına dengeleri değiştirebilir’

Habertürk gazetesi yazarı Oray Eğin konuyu değerlendirdiği köşe yazısında "Dr. Öz bize Fethullah’ı iade eder mi?" diye sorarak tartışmayı başlattı:
"2022’de Senato ara seçimlerinde de Cumhuriyetçi senatörün yerine seçime girmeyi amaçlayan Öz tek başına dengeleri değiştirebilir. Şu anda Demokratlar 50-50 bölünmüş Senato’da üstünlüğü beraberliği bozan Başkan Yardımcısı’nın oyu sayesinde elde etti. O yüzden tek bir koltuk bile önemli. 2022’de bu eyalet yakından takip edilecek, aday olmayı başarsa bütün dikkatler de Mehmet Öz’e çevrilecek."

'Anavatanın kendisine ihtiyacı olduğunu bilecek kadar akıllı'

Köşesinde "Dr. Öz seçilirse ne kadar Türkiye dostu olur?" sorusuna da yanıt arayan Eğin, şu yanıtı verdi:
"Senato’da THY reklamlarında oynayan bir Amerikalı Türk’ün görev yapması kağıt üzerinde Türkiye’nin bir dostu olduğu anlamına geliyor. Ama seçilirse Dr. Öz ne kadar Türkiye dostu olur? Bu sorunun yanıtı da paraya bakar. Dr. Öz anavatanın kendisine ne kadar ihtiyacı olduğunu bilecek kadar akıllı. Kongre’de Türkiye’nin tek bir dostu bile kalmadı. Senatörler S-400’ler yüzünden Türkiye’ye yaptırım kararı çıkarttı, ama aynı programa dahil olan Hindistan’ın benzer bir cezadan muaf tutulması için önerge verdiler. Kongre aynı zamanda FETÖ’nün kullanışlı figürü Enes Kanter’in cirit attığı bir yere de dönüştü; tek başına bir lobi makinesi olarak algıyı yönetiyor. Dahası Türkiye karşıtlığının sağı solu da yok. Hiçbir konuda uzlaşmayan iki parti Türkiye aleyhinde hemen aynı safta yer alabiliyor.
Hal böyleyken Türkiye kökenli bir senatör kendi partisinden ya da koridorun diğer ucundan meslektaşlarını örgütleyebilir, algıyı değiştirebilir, Türkiye dostu davranabilir mi? Türkiye de bu seçimi yakından takip edecek, büyük ihtimalle ABD’deki bazı isimler üzerinden Öz’ün kampanyasına bağış yapılması ihtimali de değerlendirilecek."

‘Türkiye dostu davranmayabilir’

Eğin, Türkiye'nin Dr. Öz'ü seçim yarışında desteklemeden önce temkinli davranması gerektiğini de belirterek şu uyarılarda bulundu:
"Elbette Türkiye bağı Öz’ün olası seçim kampanyasında aleyhine de kullanılacak. Adaylık için bir komite kurduğunu ilk duyuran Washington Free Beacon gazetesi haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Dr. Öz’ün yan yana fotoğraflarına yer verdi, ama ikilinin ilişkilerinin tam olarak nasıl olduğunun belli olmadığını yazdı. Kuşkusuz bir algı numarasıydı bu. Aday olabilirse bu durum başını ağrıtacak, o da belki Türk kimliği ona siyasi kariyerinde ayak bağı olmasın diye çok da Türkiye dostu davranmayabilir. Türkiye kumbarayı açmadan önce iyi düşünmeli. Kağıt üzerindeki hesapların siyaset sahnesinde tutmadığı çok olmuştur, Mehmet Öz gibilerin ipiyle kuyuya inerken temkinli olmakta fayda var."
Dr. Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2020
DÜNYA
Trump, Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak
12 Aralık 2020, 00:15
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