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Dünya Sağlık Örgütü: Tip 2 diyabetlilerin yarısı insüline erişemiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Tip 2 diyabetlilerin yarısı insüline erişemiyor
Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde tip 2 diyabet hastalarının yarısının ihtiyaç duydukları insülini temin edemediğini açıkladı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T19:02+0300
2021-11-12T19:02+0300
yaşam
afrika
dünya sağlık örgütü (dsö)
insülin
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İnsülinin keşfedilmesinin 100'üncü yıl dönümüne ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı raporda, dünya genelinde insüline erişimle ilgili son durum değerlendirildi.Dünya genelinde 60 milyondan fazla tip 2 diyabet hastasının bulunduğu belirtilen raporda, "İnsülin, diyabet hastalarında böbrek yetmezliği, körlük ve bacak kesilmesi gibi risklerin önüne geçilmesi için hayati önem taşımaktadır." bilgisi paylaşıldı.Raporda dünya genelinde diyabet hastalarının insüline erişimde hala sorun yaşadığı vurgulanırken, "Her iki tip 2 diyabet hastasından biri, ihtiyaç duyduğu insüline erişememektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde diyabet oranı artmakta, buna rağmen bu ülkelerde yeterli insülin tüketimi görülmemektedir." tespitine yer verildi.4 kişiden 3'ü Kuzey Afrika ve Avrupa dışında yaşıyorTip 2 diyabete yakalanan her 4 kişiden 3'ünün Kuzey Afrika ve Avrupa dışındaki ülkelerde yaşadığı ve bu bölgelerin, küresel insülin satışlarındaki gelirin yüzde 40'ını bile oluşturmadığı vurgulandı.Raporda dünya genelinde insüline erişim yetersizliğinin sebepleri, 'küresel pazarın yüksek maliyetli sentetik insülin üretimine geçmesi', 'insülin üretiminin yüzde 90'ının 3 uluslararası firmanın elinde bulunması nedeniyle piyasadaki rekabet eksikliği' ve 'düşük gelirli ülkelerde yetersiz sağlık hizmetleri' olarak gösterildi.İnsüline erişimde küresel eşitsizliğin önüne geçilmesi için dünya ülkelerine 'yerel insülin üretimini teşvik etme', 'insülin üretimi için Ar-Ge çalışmalarını hızlandırma' ve 'sağlık altyapılarını güçlendirme' çağrısı yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20180929/insulin-pompasi-zam-1035438923.html
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afrika, dünya sağlık örgütü (dsö), insülin

Dünya Sağlık Örgütü: Tip 2 diyabetlilerin yarısı insüline erişemiyor

19:02 12.11.2021
© Sputnik / Alexei Danichev / Fotoğraf bankasına girDiyabet hastalığı, insülin
Diyabet hastalığı, insülin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Alexei Danichev
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Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde tip 2 diyabet hastalarının yarısının ihtiyaç duydukları insülini temin edemediğini açıkladı.
İnsülinin keşfedilmesinin 100'üncü yıl dönümüne ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı raporda, dünya genelinde insüline erişimle ilgili son durum değerlendirildi.
Dünya genelinde 60 milyondan fazla tip 2 diyabet hastasının bulunduğu belirtilen raporda, "İnsülin, diyabet hastalarında böbrek yetmezliği, körlük ve bacak kesilmesi gibi risklerin önüne geçilmesi için hayati önem taşımaktadır." bilgisi paylaşıldı.
Raporda dünya genelinde diyabet hastalarının insüline erişimde hala sorun yaşadığı vurgulanırken, "Her iki tip 2 diyabet hastasından biri, ihtiyaç duyduğu insüline erişememektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde diyabet oranı artmakta, buna rağmen bu ülkelerde yeterli insülin tüketimi görülmemektedir." tespitine yer verildi.
4 kişiden 3'ü Kuzey Afrika ve Avrupa dışında yaşıyor
Tip 2 diyabete yakalanan her 4 kişiden 3'ünün Kuzey Afrika ve Avrupa dışındaki ülkelerde yaşadığı ve bu bölgelerin, küresel insülin satışlarındaki gelirin yüzde 40'ını bile oluşturmadığı vurgulandı.
Raporda dünya genelinde insüline erişim yetersizliğinin sebepleri, 'küresel pazarın yüksek maliyetli sentetik insülin üretimine geçmesi', 'insülin üretiminin yüzde 90'ının 3 uluslararası firmanın elinde bulunması nedeniyle piyasadaki rekabet eksikliği' ve 'düşük gelirli ülkelerde yetersiz sağlık hizmetleri' olarak gösterildi.
İnsüline erişimde küresel eşitsizliğin önüne geçilmesi için dünya ülkelerine 'yerel insülin üretimini teşvik etme', 'insülin üretimi için Ar-Ge çalışmalarını hızlandırma' ve 'sağlık altyapılarını güçlendirme' çağrısı yapıldı.

Diyabet hastalığı, insülin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2018
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