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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'ni uygulamaya alacağız
https://tr.sputniknews.com/20211112/erdogan-bugun-turk-dunyasi-2040-vizyon-belgesini-uygulamaya-alacagiz-1050740134.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'ni uygulamaya alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'ni uygulamaya alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde konuşuyor. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T15:05+0300
2021-11-12T15:11+0300
recep tayyip erdoğan
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Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: * Siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi ticaret konusunda da dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Gümrük mevzuat ve uygulamalarımızı uyumlaştırmalıyız, geçiş ücretlerimizi rekabetçi bir seviyeye çıkarmalıyız. * Dilde, fikirde, amelde birlikte anlayışıyla bu rakamı yüzde 10'lara taşımalıyız. Ticaret ve karşılıklı yatırımlarımızı sürekli arttırmalıyız. Ticareti kolaylaştırma strateji belgesinin imzalanmasına özellikle önem veriyorum. Transit geçiş belgelerini artık gündemimizden çıkarmalı, geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını bir an önce imzalamalıyız.* Teşkilat olarak, ortak politikalar geliştirmeli ve dijital dönüşüme liderlik etmeliyiz.* Terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele noktasında işbirliğimizi artırmalıyız. * Bugün Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'ni uygulamaya alacağız.* Paris İklim Anlaşmasını yürürlüğe koyarak iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum noktasında yeni bir dönemin kapılarını açtık. * Türkiye'nin 'Aksalal'ı olarak Binali Yıldırım'ı atadık.* Önümüzdeki süreçte şehirlerimizde yenilikçi yaklaşımlarımızı uygulayarak akıllı şehirlere dönüştürmeliyiz.
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60
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'ni uygulamaya alacağız

15:05 12.11.2021 (güncellendi: 15:11 12.11.2021)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
* Siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi ticaret konusunda da dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Gümrük mevzuat ve uygulamalarımızı uyumlaştırmalıyız, geçiş ücretlerimizi rekabetçi bir seviyeye çıkarmalıyız.
* Dilde, fikirde, amelde birlikte anlayışıyla bu rakamı yüzde 10'lara taşımalıyız. Ticaret ve karşılıklı yatırımlarımızı sürekli arttırmalıyız. Ticareti kolaylaştırma strateji belgesinin imzalanmasına özellikle önem veriyorum. Transit geçiş belgelerini artık gündemimizden çıkarmalı, geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını bir an önce imzalamalıyız.
* Teşkilat olarak, ortak politikalar geliştirmeli ve dijital dönüşüme liderlik etmeliyiz.
* Terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele noktasında işbirliğimizi artırmalıyız.
* Bugün Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'ni uygulamaya alacağız.
* Paris İklim Anlaşmasını yürürlüğe koyarak iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum noktasında yeni bir dönemin kapılarını açtık.
* Türkiye'nin 'Aksalal'ı olarak Binali Yıldırım'ı atadık.
* Önümüzdeki süreçte şehirlerimizde yenilikçi yaklaşımlarımızı uygulayarak akıllı şehirlere dönüştürmeliyiz.
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