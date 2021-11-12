https://tr.sputniknews.com/20211112/erdoganin-konutunu-fotografladiklari-iddia-edilmisti-israilli-cift-dahil-3-kisi-tutuklandi-1050750125.html

Erdoğan'ın konutunu fotoğrafladıkları iddia edilmişti: İsrailli çift dahil 3 kişi tutuklandı

Erdoğan'ın konutunu fotoğrafladıkları iddia edilmişti: İsrailli çift dahil 3 kişi tutuklandı

İstanbul Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T20:06+0300

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türkiye

fotoğraf

israil

ajan

üsküdar

çift

konut

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli N.O. ve M.O. ile bir başka şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilmişti.Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan üç şüphelinin tutuklanmalarına karar verildi.

türkiye

israil

üsküdar

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fotoğraf, israil, ajan, üsküdar, çift, konut