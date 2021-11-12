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Esenyurt'ta seyir halindeki ticari taksi yandı
Esenyurt'ta seyir halindeki ticari taksi yandı
Esenyurt'ta seyir halindeki bir ticari taksi yanmaya başladı. Taksici kendini güçlükle dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T13:17+0300
2021-11-12T13:17+0300
2021-11-12T13:18+0300
taksi
türkiye
yangın
esenyurt
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Esenyurt'ta seyir halindeki bir ticari takside henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Aracından bir anda alevler yükselen taksici, kendini güçlükle dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210807/sultangazide-korsan-taksi-duragini-atese-verdiler-1045188972.html
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Esenyurt'ta seyir halindeki ticari taksi yandı 13:17 12.11.2021 (güncellendi: 13:18 12.11.2021)
Esenyurt'ta seyir halindeki bir ticari taksi yanmaya başladı. Taksici kendini güçlükle dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Esenyurt'ta seyir halindeki bir
ticari takside henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Aracından bir anda alevler yükselen taksici, kendini güçlükle dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.