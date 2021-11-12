https://tr.sputniknews.com/20211112/esenyurtta-seyir-halindeki-ticari-taksi-yandi-1050735619.html

Esenyurt'ta seyir halindeki ticari taksi yandı

Esenyurt'ta seyir halindeki ticari taksi yandı

Esenyurt'ta seyir halindeki bir ticari taksi yanmaya başladı. Taksici kendini güçlükle dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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taksi

türkiye

yangın

esenyurt

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Esenyurt'ta seyir halindeki bir ticari takside henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Aracından bir anda alevler yükselen taksici, kendini güçlükle dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20210807/sultangazide-korsan-taksi-duragini-atese-verdiler-1045188972.html

türkiye

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taksi, yangın, esenyurt