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https://tr.sputniknews.com/20211112/futbolcu-emiliano-salanin-hayatini-kaybettigi-ucak-kazasi-organizatore-18-ay-hapis--1050740870.html
Futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazasında organizatöre 18 ay hapis
Futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazasında organizatöre 18 ay hapis
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazasında uçuş organizatörüne 18 ay hapis cezası verildi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T15:23+0300
2021-11-12T15:23+0300
2021-11-12T15:36+0300
uçak kazası
emiliano sala
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28 yaşındaki Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson'ın ölümüyle sonuçlanan uçuşun organizatörü David Henderson'ın cezası belli oldu. Geçen ay uçuşun güvenliğini tehlikeye atmaktan suçlu bulunan 67 yaşındaki iş insanı Henderson 18 ay hapse çarptırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20200313/emiliano-salanin-olumuyle-ilgili-yeni-rapor-ucus-lisansi-yokmus-1041591413.html
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uçak kazası, emiliano sala
Futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazasında organizatöre 18 ay hapis 15:23 12.11.2021 (güncellendi: 15:36 12.11.2021)
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazasında uçuş organizatörüne 18 ay hapis cezası verildi.
28 yaşındaki Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson'ın ölümüyle sonuçlanan uçuşun organizatörü
David Henderson'ın cezası belli oldu.
Geçen ay uçuşun güvenliğini tehlikeye atmaktan suçlu bulunan 67 yaşındaki iş insanı Henderson 18 ay hapse çarptırıldı.