https://tr.sputniknews.com/20211112/gazeteci-mine-kirikkanat-tartistigi-turist-cift-tarafindan-darbedildi-1050733089.html

Gazeteci Mine Kırıkkanat tartıştığı turist çift tarafından darbedildi

Gazeteci Mine Kırıkkanat tartıştığı turist çift tarafından darbedildi

Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı turist çift tarafından darbedildi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T12:27+0300

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mine kırıkkanat

türkiye

saldırı

kadıköy

turist

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Gazeteci Mine Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın turist saldırdı.Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek tokat attı. Araya çevredekiler girdi. Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20210701/gazeteci-mine-kirikkanat-kaza-gecirdi-1044860719.html

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mine kırıkkanat, saldırı, kadıköy, turist