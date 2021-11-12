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Gazeteci Mine Kırıkkanat tartıştığı turist çift tarafından darbedildi
Gazeteci Mine Kırıkkanat tartıştığı turist çift tarafından darbedildi
Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı turist çift tarafından darbedildi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T12:27+0300
2021-11-12T12:27+0300
2021-11-12T12:30+0300
mine kırıkkanat
türkiye
saldırı
kadıköy
turist
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Gazeteci Mine Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın turist saldırdı.Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek tokat attı. Araya çevredekiler girdi. Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20210701/gazeteci-mine-kirikkanat-kaza-gecirdi-1044860719.html
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Gazeteci Mine Kırıkkanat tartıştığı turist çift tarafından darbedildi 12:27 12.11.2021 (güncellendi: 12:30 12.11.2021)
Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı turist çift tarafından darbedildi.
Gazeteci
Mine Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu uyruklu çift arasında tartışma çıktı.
Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın turist saldırdı.
Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek
tokat attı.
Araya çevredekiler girdi. Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.