Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Afganistan'da camide patlama: 15 yaralı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211112/gazeteci-mine-kirikkanat-tartistigi-turist-cift-tarafindan-darbedildi-1050733089.html
Gazeteci Mine Kırıkkanat tartıştığı turist çift tarafından darbedildi
Gazeteci Mine Kırıkkanat tartıştığı turist çift tarafından darbedildi
Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı turist çift tarafından darbedildi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T12:27+0300
2021-11-12T12:30+0300
mine kırıkkanat
türkiye
saldırı
kadıköy
turist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050732976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c45310114a0f3e239ab83b6c4c4b8595.jpg
Gazeteci Mine Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın turist saldırdı.Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek tokat attı. Araya çevredekiler girdi. Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20210701/gazeteci-mine-kirikkanat-kaza-gecirdi-1044860719.html
türkiye
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050732976_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b85094791554ae62978e9613f745d60c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mine kırıkkanat, saldırı, kadıköy, turist

Gazeteci Mine Kırıkkanat tartıştığı turist çift tarafından darbedildi

12:27 12.11.2021 (güncellendi: 12:30 12.11.2021)
© DHAMine Kırıkkanat turist kavga
Mine Kırıkkanat turist kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© DHA
Abone ol
Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı turist çift tarafından darbedildi.
Gazeteci Mine Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu uyruklu çift arasında tartışma çıktı.
Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın turist saldırdı.
Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek tokat attı.
Araya çevredekiler girdi. Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Mine Kırıkkanat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2021
DÜNYA
Gazeteci Mine Kırıkkanat, kaldırım işgali nedeniyle kaza geçirdi: Belediye, işletmeyi kapattı
1 Temmuz, 02:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:41Ankara'da bir öğretmen kendisine isimsiz gönderilen çiçeğin izini sürdü, cinsel taciz davası açıldı
13:35İsrail, 'Scorpius' adlı yeni elektronik harp sistemini tanıttı
13:27Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy: Polonya uluslararası normları ihlal ediyor
13:24Başını kaşıya kaşıya geldi, Yemeksepeti’ne ait motosikleti çalıp kaçtı
13:19Avusturya Başbakanı: Aşılanmamışları eve kapatmamızın eli kulağında
13:18Afganistan'da camide patlama: 15 yaralı
13:18İstanbul'da ecza deposu ile eczanelerde ilaç denetimi
13:17Esenyurt'ta seyir halindeki ticari taksi yandı
13:12MEB'den açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları kararı
13:11Bir grup göçmen Belarus’tan Polonya’ya geçti
13:01Getir, ABD pazarına girdi
12:59Netflix, TikTok'a rakip oluyor
12:59Microsoft tarihi ve yapay zekayı bir araya getirdi: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün
12:56Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının açılışını yaptı
12:52Belediye başkanının hakaret ettiği işçi konuştu: Görüntüler, yaşananların üçte biri
12:47Instagram'a 'durum ekle' seçeneği geldi
12:44UEFA tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı: Türk takımları kaçıncı sırada?
12:38Uganda'da bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti
12:32AFAD: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
12:28Rosatom: Teklif gelirse Türkiye’de Akkuyu’dan sonra yeni nükleer santraller inşa etmeye hazırız